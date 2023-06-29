Как научить собаку не есть с земли на улице

Это очень опасное поведение, которое может поставить под угрозу здоровье питомца, поскольку на улице полно всевозможного мусора, и он может даже подвергнуться риску отравления. Дадим пошаговое руководство, как отучить или приучить собаку не поднимать еду с земли на прогулке.

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Улица полна рисков, и очень важно не позволять собаке поднимать еду с земли во время прогулок, это избавит питомца от таких проблем, как отравление, плохое самочувствие или проблемы с пищеварением. Мы дадим несколько советов, как отучить или научить собаку не поднимать еду на улице.

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Едим дома

Один из способов, как заставить собаку не есть с улицы, - это дома научить ее есть только из миски. Если вы позволите своему питомцу есть только ту пищу, которая находится в его кормушке, он поймет, что это то место, куда он должен пойти, чтобы получить свой рацион.

Каждый раз, когда собака ест, вы должны делать ей комплименты, баловать ее и ясно давать понять, что она очень хорошо справилась. Вознаграждение или положительное подкрепление - это ключ к тому, чтобы ваша собака всегда ела дома и из своей миски. Делайте это всякий раз, когда она только что съела свою порцию корма.

Что касается положительного подкрепления, мы хотим подчеркнуть, что никогда не стоит использовать наказание при дрессировке и воспитании собак. Если питомец что-то нашел на земле и пытается схватить, скажите твердое и категорическое "Нет", но не пытайтесь отнять и не применяйте никаких физических наказаний, в противном случае он просто будет сразу проглатывать всё, что нашел, без разбора. В процессе воспитания очень важно ваше терпение.

Разделяем рацион как минимум на два в день

Чтобы заставить собаку перестать есть на улице, настоятельно рекомендуется разделять ее рацион как минимум на два в день. Таким образом, ваш питомец будет чувствовать себя сытым весь день, вы уменьшите его беспокойство и не дадите ему выйти на прогулку голодным.

Кликер для дрессировки

Ваша собака дома может без проблем слушаться вас, но когда вы выходите на прогулку, она забывает всё, чему ее учили. В принципе, это нормально, потому что на улице много раздражителей, которые отвлекают ее. Один из наиболее эффективных способов дрессировки вне дома - это использование системы кликеров. Это пластиковая коробка с кнопкой, которая при нажатии издает щелчок, после чего вы даете ей немного еды. Но использовать его следует только тогда, когда ваш питомец хорошо себя ведет. Издавайте щелчок каждый раз, когда собака выполняет ваши команды. Это средство, усиливающее поведение, которое ваша собака воспримет как правильное и за это получит награду.

Будьте терпеливым и последовательным.

Чтобы заставить собаку перестать есть мусор, вы должны быть терпеливыми, последовательными и твердыми. Никогда не разрешайте питомцу есть вне кормушки.

Пошаговое руководство, как приучить собаку не поднимать еду с земли:

Шаг 1. Начните с короткого поводка.

Наденьте на собаку короткий поводок, чтобы вы могли лучше ее контролировать, и разложите "ловушки" на земле в том месте, где обычно с ней гуляете. Как только она захочет поднять еду, скажите собаке "Нет" и потяните поводок вверх, не давая ей возможности схватить еду. Как только увидите, что она потеряла желание взять предмет, назовите ее по имени и дайте вознаграждение.

Повторите это упражнение, перемещая разложенные предметы. Продолжайте тренировку, пока ваш питомец не начнет проходить мимо предмета без попытки схватить его.

Шаг 2: Наденьте длинный поводок.

После того, как собака научилась не поднимать предметы с земли под вашим жестким контролем, надеваем на нее длинный поводок, чтобы дать больше свободы. Тренировка будет той же самой: при попытке поднять что-то с земли, говорим собаке "Нет", если она послушалась, обязательно хвалим и поощряем вкусняшкой.

Шаг 3: Отпускаем поводок.

Надев длинный поводок, отпустите его и дайте собаке свободно идти. Когда вы увидите, что она хочет что-то поднять, говорим ей "Нет" и подходим ближе, чтобы потянуть ее за поводок к себе (Если собака убегает от вас, когда вы пытаетесь подойти, наступите на поводок).

После того, как собака потеряла интерес к предмету на земле, похвалите и поощрите ее, вновь отпустив поводок. Повторяйте тренировку до тех пор, пока не убедитесь, что собака спокойно проходит мимо "ловушек".

Шаг 4. Спрячьте "предметы-ловушки".

Следуйте той же процедуре, что и на предыдущем шаге, но на этот раз не оставляйте предметы на виду, а спрячьте их. Когда вы увидите, что ваша собака не хочет брать спрятанные предметы, считайте, что вы добились успеха!