5 способов применения чайной заварки в огороде

Не многие огородники знают, что обычная чайная заварка – это ценнейший продукт для сада и огорода. Применять ее можно в совершенно разных качествах: и как улучшитель почвы, и как материал для мульчи, и как вспомогательное средство для выращивания рассады, и как удобрение.

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Улучшение структуры грунта

В виде улучшителя почвы рекомендуется использовать остатки листового чая. Они делают субстрат более легким, пористым, влаго- и воздухопроницаемым. Вносить сухие листья следует в расчете 500 г. на 1 кв. м.

Ускорение «созревания» компоста

Чайные листья содержат вещества, которые значительно ускоряют процессы разложения. Кроме этого, заварка является источником азота.

Мульчирование

Разложенные под растениями чайные гранулы или листья удерживают влагу и препятствуют росту сорняков. Также, постепенно разлагаясь, они насыщают почву полезными микроэлементами.

Удобрение

Спитая заварка – это простое, абсолютно готовое к применению универсальное удобрение, которым можно подкармливать растения на любом этапе роста и развития.

Выращивание рассады

Из использованных чайных пакетиков получаются отличные «стаканчики» для выращивания рассады. Огромным их плюсом является возможность пересадки растений прямо в оболочке, которая надежно защищает корни от повреждений.