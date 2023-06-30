Ловим кайдзен: избавляемся от хлама, а не копим его

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

© Омск Здесь

Никому не нравится беспорядок, он вызывает уныние и стресс. Пространство вокруг себя необходимо периодически очищать от хлама, чтобы не утонуть в нём. Минимализм, в свою очередь, упрощает жизнь и уменьшает число бытовых проблем. Дом становится более привлекательным, появляется больше воздуха и места для людей. Поэтому сегодняшний совет - периодическое расхламление.

Избавьтесь от вещей, которые отложены в шкаф по принципу "вдруг пригодится". Как понять, что предмету больше нет места в вашем доме? Вспомните, когда пользовались им в последний раз. Если прошло больше года, то необходимости в этой вещи уже нет.

Ваш хлам может стать для кого-то сокровищем. Поэтому не спешите нести ненужные вещи на помойку. Предметы в хорошем состоянии продавайте на сайтах типа "Авито" или "Юла". Даже если они будут проданы за символическую цену, вы останетесь в плюсе. Ещё одно преимущество сделки - покупатель сам заберёт ненужные вам вещи и избавит вас от необходимости куда-то их отвозить.