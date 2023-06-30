Дачникам рассказали о неочевидной пользе мяты

Высаженная на грядках перечная мята отпугнет вредителей на загородном участке. О неочевидной пользе этого растения дачникам рассказал агроном Денис Терентьев , пишут «Аргументы и факты».

«Перечная мята отпугнет капустную моль, паутинного клеща и морковную муху», — отметил эксперт. Растение специалист советует высадить по периметру капустных и морковных грядок, вдоль рядов томатов, в том числе в теплицах. Однако стоит помнить, что мята может быть агрессивной — за ней надо следить и контролировать количество, предупредил Терентьев.