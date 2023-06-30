Почему вянут перцы в теплице и в открытом грунте

Растения в огороде нередко подкидывают нам задачки, которые приходится решать, чтобы не лишиться урожая. Вот, например, вянут перцы — почему и что делать? Насколько проблема серьезна, какие меры нужно принять, чтобы исправить ситуацию? Давайте разбираться.

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Оставим в стороне болезни и вредителей: они нередко бывают причиной увядания, но при этом, как правило, заметны и другие симптомы, по которым можно «вычислить» источник проблемы. А вот отчего поникают макушки кустов и обвисают листочки, если все, на первый взгляд, благополучно?

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С этой проблемой огородники сталкиваются и в теплице, и в открытом грунте. Причины в целом сходные, методы лечения — тоже. Рассмотрим ситуации, которые встречаются на практике чаще всего.

Проблемы с корнями

Практически все необходимое для жизни: воду и питание — растения перца получают за счет работы корневой системы. И проблемы начинаются, если она повреждена, недостаточно развита или не справляется с задачей в силу каких-то иных причин.

Если вянет недавно высаженная рассада, мы имеем дело как раз с этой причиной: корни еще не успели адаптироваться к новым условиям и заработать в полную силу, поэтому растению не хватает ресурсов, и его листочки поникают, особенно в жаркую погоду.

Чтобы свести к минимуму такие негативные последствия, нужно:

не переращивать рассаду: чем крупнее растение, тем сложнее приходится корневой системе;

притенять высаженные растения, чтобы они не страдали от жары, которая увеличивает потребность во влаге;

правильно подбирать объем емкостей для рассады, чтобы корневая система развивалась соразмерно надземной части.

Если все сделано правильно, и растение здорово, обычно через несколько дней ситуация налаживается. О нормальном развитии корневой системы перца свидетельствует здоровый вид растения, рост, соответствующий условиям и параметрам сорта, своевременное цветение и образование завязей.

Проблемы с корнями также возникают при высадке в недостаточно прогретую почву. Чаще это случается при выращивании перца в открытом грунте (в т.ч. под временными укрытиями), но и в теплицу в холодных регионах некоторые огородники высаживают растения, не дождавшись устойчивого тепла.

Корневая система не способна нормально работать при низкой температуре, а воздух (особенно в теплице в солнечную погоду) может сильно прогреваться, побуждая листья активно испарять влагу. В итоге растение тратит больше ресурсов, чем получает, — и начинает вянуть.

«Лекарство» от такой проблемы простое: не торопиться с высадкой, особенно если прогноз обещает холода. Также можно попытаться побыстрее прогреть почву, используя черную полиэтиленовую пленку или плотный черный нетканый материал.

Пересадка и холода затрагивают все или почти все высаженные перцы, то есть, признаки неблагополучия в той или иной степени выражены у каждого из них, просто одни адаптируются быстрее, другим нужно больше времени. Но порой мы видим, что на фоне общего благополучия отставать в росте и развитии начинают отдельно взятые растения. Они могут вянуть, выглядеть угнетенными и ослабленными, тогда как остальные на той же грядке (в той же теплице) растут и развиваются нормально.

Для начала стоит исключить болезни и поражение вредителями. Если их признаки не обнаружены, наиболее вероятная причина состояния таких растений — проблемы с корневой системой. И тут мы оказываемся в сложной ситуации: корни-то под землей, объективно оценить их здоровье можно лишь в том случае, если выкопать растение. Но лучше от такой операции ему вряд ли станет.

Корневая система может быть повреждена (причем не только подземными обитателями, но и самим огородником — например, при неаккуратном рыхлении). Она может загнить от переувлажнения или плохо развиваться из-за неблагоприятных условий (правда, в этом случае все-таки обычно страдают все посадки — условия-то для всех одинаковые). Иногда корни просто останавливаются в развитии — например, если рассаду долго держали в тесной емкости с недостаточным объемом грунта.

Исправить такую ситуацию чаще всего невозможно, ослабленные растения с поврежденными корнями урожаем не порадуют. Но иногда и чудеса случаются, так что только вам решать судьбу подобных перцев.

Неправильный полив

Другая распространенная причина увядания перцев —

дефицит влаги. Корни могут быть нормально развиты и готовы хорошо работать, но если воды в почве нет, добыть ее и доставить к листьям и побегам не удастся. Сильная продолжительная засуха может погубить растения.

Частоту полива и объем воды (в расчете на куст или на грядку) нужно определять, исходя из своих условий. Можно, конечно, привести усредненные рекомендации, однако на практике от них едва ли будет прок: полив в теплице на севере и в открытом грунте под палящим южным солнцем — это разные истории.

Главное — чтобы почва на грядке с перцами всегда была равномерно влажной (не сырой!). И не только на поверхности (как часто бывает), а примерно на штык лопаты. Чтобы сэкономить воду и время на полив, используйте толстый слой мульчи; помимо прочего, она избавит от необходимости регулярно рыхлить почву.

Важный нюанс: перец требователен к влажности не только почвы, но и воздуха. И если в земле воды достаточно, а воздух сухой и раскаленный, растения все равно будут вянуть. Поэтому, кстати, перцы хорошо себя чувствуют под нетканым укрывным материалом: он пропускает воздух, но препятствует быстрому испарению влаги, защищает посадки от палящего солнца и создает комфортный для растений микроклимат.

Наконец, свою роль может сыграть и температура воды, и выбранное для полива время. Легко спровоцировать стресс у растений, поливая их ледяной водой из шланга или щедро орошая из лейки в полуденную жару. После таких «водных процедур» удивляться поникшим листьям не приходится.

Нарушения температурного режима В теплице, наверное, многие наблюдали подобную картину: поутру перцы бодрые, а к полудню вянут. Хоть и теплолюбива эта культура, но перегрева не любит. И температурных контрастов тоже. Резкие колебания от ночной прохлады к дневной жаре провоцируют стресс, а экстремально высокие температуры способны вообще лишить огородника урожая: перец не только вянет, но и сбрасывает цветки и даже завязи.

Поэтому теплицу, где посажен перец, обязательно нужно проветривать, в сильную жару — притенять посадки. В открытом грунте тоже стоит использовать укрытия: в холодном климате правильно подобранный укрывной материал сглаживает колебания температуры, в жарком — препятствует перегреву и потере влаги.

Справедливости ради стоит заметить, что некоторые сорта перца отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. Они хорошо переносят и холод, и жару, и дожди, и засуху (в разумных пределах, конечно же). Не хотите ломать голову над вопросом, почему вянут перцы, — выбирайте максимально выносливые и неприхотливые сорта — например, из числа тех, что нравятся нашим читателям: