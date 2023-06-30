Вещи, которые добавят изюминку в интерьер квартиры

Сделали интересный ремонт, выбирали дорогие материалы, а все равно «что-то не то»? Скорее всего, вашему дому не хватает изюминки.

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Стильные вещи придадут интерьеру неповторимость. Сегодня в моде винатж и ретро, а значит, многие интересные предметы можно найти на чердаке (ими пользовались еще ваши родители) или в комиссионном магазине.

Лакированная мебель. Когда-то была писком моды, затем подверглась осуждению и плавно перекочевала на дачи. Сегодня тренд возвращается, стиль 70-80-х годов – самый шик. Яркие лакированные комоды, тумбы, консольные и журнальные столики смогут освежить интерьер.

Акцентный винтажный свет. Посмотрите в комиссионке советские бра или люстры под хрусталь. Когда-то они были в каждой квартире. Больше всего ценятся модели, которые предполагают использование лампочек в форме свечи.

Фарфоровая и керамическая посуда. От однотипных «никаких» тарелок без узоров и рисунков все устали. Другое дело - разрисованный фарфор. Его можно использовать и как столовую посуду, и размещать на полке на кухне или в серванте как украшение. Чаепитие, семейный ужин станут намного приятнее с такой посудой на столе.

Разные стулья. Это тренд на эклектику, попробуйте так оформить обеденную зону. Главное – чтобы стулья что-то одно объединяло: материал, цвет, фактура.