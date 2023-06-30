Дачникам предложили бороться с вредителями с помощью отходов

Владельцам дачных участков предложили бороться с вредителями на нем с помощью отходов. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости» .

По словам экспертов, отходы представляют собой отличную подкормку и средство от вредителей на даче, поэтому их лучше не выбрасывать. Так, неизмельченная скорлупа яиц защитит растения от слизней, если положить ее на грядку. Измельченную в порошок с помощью кофемолки или ступки яичную скорлупу можно использовать в качестве удобрения для овощей, плодовых кустарников и цветов.