Как часто надо менять постельное белье
Роспотребнадзор: постельное бельё нужно менять не реже раза в неделю. Всё потому, что во время сна на постели накапливаются отмершие клетки кожи, волосы, пот и грязь с тела. В результате появляется благоприятная среда для развития вирусов, бактерий и грибков. А это уже к вопросу о том, чем мы дышим и о здоровье в целом. В ведомстве рассказали о правилах гигиены постельного белья.
Грязное постельное бельё
В Роспотребнадзоре напомнили, что, помимо грязи, на постельном белье, в подушках и одеялах могут обитать пылевые клещи, которые тоже опасны. Чтобы не заработать себе лишних проблем, эксперты советуют следить за чистотой постели и соблюдать ряд правил:
- регулярно менять постельное бельё (не реже раза в неделю);
- стирать его при температуре воды не ниже 60°С и с использованием гипоаллергенных средств;
- не забывать хотя бы раз в месяц стирать подушки, одеяла, покрывала и игрушки;
- прикупить парогенератор и обрабатывать им матрасы и мягкую мебель;
- просушивать или промораживать то, что нельзя постирать;
- тщательно мыться перед сном.
Ещё Роспотребнадзор призывает перейти с перьевых, шерстяных, ватных одеял, матрасов и всего остального на синтетические аналоги. Особенно если у вас аллергия.
Кстати, полезно будет пользоваться специальными чехлами на матрасы и подушки, чтобы пылевой клещ не прошёл.
Гигиена сна
В Роспотребнадзоре рекомендовали не ложиться спать в одежде, в который вы ходили в течение дня, а ещё не пускать на постель своих четвероногих друзей. И да, есть в постели также нельзя.
Последствия антисанитарии в постели
Семейный врач Татьяна Захарова ранее рассказала, что грязное постельное бельё может способствовать развитию таких болезней, как пневмония, гонорея или аппендицит. У некоторых людей из-за редкой смены белья может развиться тяжёлая аллергия с кашлем, зудом и кожной сыпью. Астматикам она посоветовала менять простыни каждый день.