Кто обитает вокруг одеяла и когда менять постельное белье

Роспотребнадзор: постельное бельё нужно менять не реже раза в неделю. Всё потому, что во время сна на постели накапливаются отмершие клетки кожи, волосы, пот и грязь с тела. В результате появляется благоприятная среда для развития вирусов, бактерий и грибков. А это уже к вопросу о том, чем мы дышим и о здоровье в целом. В ведомстве рассказали о правилах гигиены постельного белья.

© Секрет Фирмы

Грязное постельное бельё

В Роспотребнадзоре напомнили, что, помимо грязи, на постельном белье, в подушках и одеялах могут обитать пылевые клещи, которые тоже опасны. Чтобы не заработать себе лишних проблем, эксперты советуют следить за чистотой постели и соблюдать ряд правил:

регулярно менять постельное бельё (не реже раза в неделю);

стирать его при температуре воды не ниже 60°С и с использованием гипоаллергенных средств;

не забывать хотя бы раз в месяц стирать подушки, одеяла, покрывала и игрушки;

прикупить парогенератор и обрабатывать им матрасы и мягкую мебель;

просушивать или промораживать то, что нельзя постирать;

тщательно мыться перед сном.

Ещё Роспотребнадзор призывает перейти с перьевых, шерстяных, ватных одеял, матрасов и всего остального на синтетические аналоги. Особенно если у вас аллергия.

Кстати, полезно будет пользоваться специальными чехлами на матрасы и подушки, чтобы пылевой клещ не прошёл.

Гигиена сна

В Роспотребнадзоре рекомендовали не ложиться спать в одежде, в который вы ходили в течение дня, а ещё не пускать на постель своих четвероногих друзей. И да, есть в постели также нельзя.

Последствия антисанитарии в постели