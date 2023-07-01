7 аксессуаров для кошки, которые сделают ее счастливее

Заботиться о домашнем любимце может быть просто как никогда: хозяевам приходят на помощь современные технологии. Предлагаем вдохновиться и порадовать питомца щедрым подарком!

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Автоматическая кормушка

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Регулярность питания имеет решающее значение для благополучия кошек: важно не только чем кормить, но и когда. Согласитесь, и человеку было бы обидно пропустить прием пищи против собственной воли — при кормлении в одно и то же время у питомца выработается рефлекс, кроме того, еда не будет ассоциироваться с вами и, например, вы сможете спать немного дольше. А корм выдаст по расписанию современный гаджет. Спокойнее будет не только кошка, но и вы: не придется беспокоиться, что животное сидит голодным.

Рюкзак-переноска

Вряд ли вы сможете совсем не выходить из дома. Но если ваш питомец страдает от разлуки в одиночестве, быть может, пора его брать с собой? В обычной переноске домашнему животному не слишком удобно. Но специальный рюкзак может стать решением проблемы. Возьмите котенка в совместные приключения! Внимание обеспечено вам обоим.

Подвесной аттракцион

Активные кошки оценят конструкцию по достоинству, ведь многослойный подвесной гамак послужит для них прекрасной полосой препятствий. Спокойное животное тоже будет довольно: одно ложе хорошо, а три — лучше. Котик с радостью отдохнет, устроившись поудобнее на одном из мягких ярусов-подушек. Как правило, такие гамаки хорошо поддаются чистке и их даже можно стирать в стиральной машине.

Когтеточка

Купили когтеточку, а питомца продолжает тянуть к стенам? Присмотритесь к стильным вариантам с креплением к вертикальным поверхностям: кот получит возможность точить коготки в любимом месте, а вы — спокойствие за мебель и практически арт-объект! Впрочем, у питомца будет еще один повод для счастья: вы перестанете его ругать за царапины там, где их быть не должно.

Фонтанчик для питья

Следить за тем, чтобы кошка получала достаточное количество воды, важно, особенно в жаркую погоду. Многие фонтанчики очень кстати оснащены фильтрами, а значит, вода останется чистой и свежей в течение дня (чего не скажешь об обычной миске). А струйки привлекут внимание животного и напомнят ему о перерыве на «водопой». Улучшение качества жизни налицо! Или на мордочку?

Самоочищающийся туалет

Чистота важна не только для того, чтобы ваш дом не ассоциировался с кошачьим туалетом, но и для здоровья питомца. Уследить за его хождениями «по делам» не всегда просто, а если вы надолго уходите, лоток может простоять грязным весь день. Предлагаем решить вопрос технологичным гаджетом — лотком, который очистит сам себя. Ваше вмешательство будет необходимо примерно раз в две недели, в зависимости от модели устройства.

Личная дверца