Медики рассказали, как не оставить здоровье на даче

С началом лета волгоградские поликлиники заметно пустеют. «Наши пациенты лечатся на дачах» – шутят медики. Вот только такое садово-огородное «лечение» не всегда приносит пользу, особенно людям пожилым. Почему? Об этом читателям «ВП» рассказала специалист по профилактической медицине Екатерина Сергеева.

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Дача, загородный участок – это замечательно. Свежий воздух, тишина, благоухание цветущих растений – великолепный релакс для нашей нервной системы. Фрукты и овощи прямо с грядки – праздник для желудка. Кроме того, работа в саду и огороде считается одной из самых полезных форм физической активности. Укрепляются мышцы, в том числе сердечная. После работы на свежем воздухе улучшаются сон, пищеварение, снижается уровень холестерина. Умеренная физическая активность также способствует долголетию и отсрочке развития старческого слабоумия.

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1. Всегда чередуйте активность и отдых

– Но, подчеркну, что речь идет именно об умеренных физических нагрузках, – акцентирует внимание доктор. – Конечно, велико желание так «вылизать» свой участок, чтобы соседи обзавидовались.

Но стоит ли устанавливать мировой рекорд по непрерывной работе лопатой и тяпкой, а потом упасть от усталости только ради того, чтобы поразить соседку тетю Зину? Работа в саду и огороде должна приносить прежде всего радость и именно вам!

Даже если вы пенсионер и живете на даче постоянно, это еще не повод возиться на грядках с утра до позднего вечера. Не превращайте огородничество в огородоманию! Чтобы почувствовать целебный эффект от умеренной физической нагрузки, врачи рекомендуют проводить на грядках не более 5–6 часов в день: 2–3 часа до обеда и столько же – после. И каждый час надо обязательно устраивать небольшие перерывы в работе на 10–15 минут. Расслабьтесь и полежите в тишине с закрытыми глазами. После такого перерыва вы почувствуете бодрость, хорошее настроение и легкость во всем теле.

2. Работайте в правильной позе

Особенно это касается пенсионеров и людей с повышенным артериальным давлением (гипертоников).

Долго работать в знаменитой «позе дачника», сложившись буквально пополам, да еще и в жару – это небезопасно.

«Поза дачника» опасна своими осложнениями – от мелких кровоизлияний в глаз до скачков давления и потери сознания. Может она спровоцировать и гипертонический криз. По статистике, гипертонические кризы чаще всего случаются с 5 до 11 часов утра и с 17 до 19 вечера.

В это время лучше не активничайте. К тому же в таком положении – вниз головой – нагрузке подвергаются коленные и тазобедренные суставы – риск их травмирования в разы возрастает.

При прополке основная нагрузка приходится на позвоночник. Он прогибается неестественным образом, а это ведет к развитию радикулита и остеохондроза. Вам практически гарантирована острая боль, а то и полная потеря нетрудоспособности.

Оптимально использовать для работы в огороде наколенники, в которых удобно встать на скамейку с поручнями для рук. Перевернув такое приспособление, его легко трансформировать в стульчик для отдыха. Если нет такой скамейки и наколенников, можно взять любую плотную подстилку или коврик. Только ни в коем случае не стойте на коленях на холодной и влажной земле – заработаете воспаление сустава.

3. Не таскайте тяжести

Если вам надо перемещать тяжелые предметы, например, мешки или ящики, никогда не пытайтесь это делать, согнув спину. Гораздо проще поднимать тяжелое и неудобное, слегка присев и оставив при этом спину прямой, подключив к процессу мышцы ног.

Даже если у вас здоровый позвоночник и вполне тренированная мускулатура, старайтесь поднимать не более 10 кг за один раз, и уж тем более не стоит переносить подобную тяжесть в одной руке на большое расстояние.

Мото- и электрокультиваторы, газонокосилки, электрокосы и прочие «дачные гаджеты» облегчают труд и избавляют от значительного объема монотонных движений, приводящих к болезненным ощущениям в суставах и мышцах. К тому же автоматизация дачного труда позволяет выполнить работу быстрее и качественнее, чем ручным инструментом.

4. Следите за погодой

Погодные условия следует обязательно учитывать! При высокой влажности даже небольшая нагрузка может показаться чрезмерной.

Пасмурные и прохладные дни, когда солнце не припекает и скрыто облаками, – самое благоприятное время для работы на даче или приусадебном участке.

Помните, что оставаться на солнце долгое время опасно для здоровья! Летом солнце очень активное, поэтому легко получить тепловой удар, солнечный ожог, гипертонический криз. Чтобы не обгорели шея, лицо и руки, обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Защищайте голову шляпой с широкими полями и пейте больше воды. Основную работу на грядках лучше перенести на раннее утро или вечер.

Покрасневшая кожа – это признак ожога I степени. Если поврежденное место болит, поднялась температура, ожог большой по площади, надо срочно к врачу. Не мажьте пораженные места маслом, спиртом, мазями или другими средствами, не предназначенными для лечения ожогов.

Пока симптомы не пройдут, нахождение на открытом солнце противопоказано.

5. Учитывайте возраст

Прежде чем выйти на огород, сделайте несложную разминку. Количество и особенности упражнений предварительно обсудите с врачом.

Наденьте свободную одежду из натуральной ткани – в ней комфортно двигаться, и она обеспечит хорошую терморегуляцию. Обязателен головной убор! Не забывайте контролировать давление и принимать назначенные врачом лекарства.

Чувствуете недомогание? Бросайте работу, посидите, полежите. И помните: ни один урожай не стоит вашего здоровья!

Справка «ВП»

Что должно быть в аптечке на даче?

• Препараты, которые принимаете ежедневно (снижающие давление, антидиабетические, сердечные и т. д.)

• лекарства, необходимые для купирования острых состояний

• ранозаживляющее средство

• активированный уголь или другой сорбент

• обезболивающие средства

• противовоспалительные препараты и гели • антигистаминные лекарства (против аллергии)

• бинт, бактерицидный пластырь, одноразовые стерильные салфетки, эластичный бинт, жгут (для остановки кровотечения)

• зеленка, йод, перманганат калия (марганцовка)

• сердечные средства (нитроглицерин, каптоприл)

• жаропонижающие средства

• нашатырный спирт

• противодиарейные препараты

• средство от ожогов