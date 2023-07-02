Дату появления грибов лисичек в июле-2023 назвали грибники

«Грибов нормальных мало, ягода тоже не везде, и надо знать где искать. Погода у нас сейчас такая – не понять, чего ждать и в каком квадрате леса», – предупредила грибников Юлия Ширковец в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск».