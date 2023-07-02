Дату появления грибов лисичек в июле-2023 назвали грибники Новосибирской области
Долгожданные дожди после засухи пробудили все грибные паблики Новосибирска. Любители «тихой охоты» делятся первыми трофеями и сообщают адреса «грибных» мест. При этом полные корзины грибов пока большая редкость.
«Грибов нормальных мало, ягода тоже не везде, и надо знать где искать. Погода у нас сейчас такая – не понять, чего ждать и в каком квадрате леса», – предупредила грибников Юлия Ширковец в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск».
По словам Юлии, отправляясь в лес за многие километры есть риск вернуться с пустым ведром.
«Был вчера возле Маслянино. За 10 минут два клеща и ноль грибов. С таким соотношением решил дальше не ходить», – подтверждает новосибирец Юрий Кринский.
При этом грибники ждут появления грибного урожая со дня на день.
Прошедшие дожди и предстоящая жара – идеальные условия для пробуждения грибниц. В скором времени в лесах Новосибирской области появятся лисички, уверяют опытные любители «тихой охоты».
«Дней через 10 грибочки должны пойти. Прошли дождики и сейчас тепло», – пишет в паблике Лариса Мартынова.
Лисички растут в смешенных и хвойных лесах. По отзывам грибников, за рыжими грибочками лучше всего отправляться в Маслянинский, Сузунский, Черепановский район, богатыми на лисички считают окрестности Сокура, Искитима и Кольцово.
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