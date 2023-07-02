Уход за садом и огородом в июле 2023 – советы специалиста

Итак, основные работы на дачном участке в июле.

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Перечислим их, это:

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– полив, комплексные подкормки растений,

– прополка грядок от сорняков,

– клубника: размножение семенами, усами, полив, подкормки,

– картофель: окучивание, борьба с вредными объектами,

– томаты: пасынкование, прищипывание верхушек,

– перец: прищипывание верхушек, подкормки,

– формирование плетей огурцов, дынь, арбузов, тыкв,

– борьба с вредными объектами на всех культурах,

– сбор лекарственных растений: мята, чабрец, подорожник, ромашка аптечная, зверобой продырявленный и др.,

– дезинфекция и уборка в хранилищах (погребе, кладовых) перед закладкой нового урожая.

Для каждой культуры в июле необходимо проводить подкормки. В качестве органического удобрения рекомендуется использовать раствор птичьего помета в воде (1:25) или коровяка (1:10), настой скошенных трав, настой золы – один стакан на 10 л воды.

В это время на многих растениях и деревьях наблюдается вредитель – тля.

С тлей можно бороться с помощью зольно-мыльного раствора, отварами из табака, чистотела и полыни, а также настоями на основе чеснока, хрена и одуванчика. Кроме того, можно высадить на огороде лаванду, мяту, мелису и горчицу, запах которых отпугнёт вредителя.

Также дает хорошие результаты борьба с садовыми муравьями и тлей с привлечением их естественных врагов. Таковыми могут быть:

птицы. Здесь наибольшую пользу принесут скворец, синица, грач, ласточка. При этом высаживание рябины, оснащение сада кормушками, способствуют сохранению популяции зимующих особей;

полезные насекомые (журчалки, божья коровка, златоглазка, уховертки). Привлечение их может привести к значительному уменьшению числа вредителей без применения химикатов.

Любимые места обитания летающих энтомофагов – зонтичные растения (морковь, фенхель), а также цветы желтых и оранжевых тонов. Цветы высаживают рядом с ягодными кустами, плодовыми деревьями, на травяных газонах. Здесь обязательно должны быть бархатцы, пижма, садовая гречиха, календула.

Эти мероприятия не приведут к полному уничтожению вредителей, однако разумный баланс между полезными и вредными насекомыми позволит сохранить урожай.

В середине лета активизируются самые опасные вредители и болезни.

У пасленовых культур (томаты, баклажаны, картофель и перец) – это колорадский жук и фитофтороз.

Капуста страдает от налетов крестоцветной блошки, капустной мухи, совки и белянки, заболевает коварной килой.

Злостный вредитель огурца – паутинный клещ, а болезнь – антракноз. Для успешной борьбы с вредными объектами можно еженедельно применять биологические средства: биофунгициды – Псевдобактерин, Ризоплан, Фитоспорин и др.; биоинсектициды – Биостоп, Битоксибациллин, Фитоверм, Лепидоцид и др. Хороший эффект дает выпуск энтомофагов: златоглазки, габробракона, подизуса, макролофуса и др.

Для получения повторного урожая некоторых овощей, зелени, бобовых нужно посеять их в июле.

Укроп высевают каждые 15–20 дней все лето.

Рекордсмен по созреванию – кресс-салат. Зелень появится уже через две недели. Салат листовой растет немного дольше – около месяца.

Найдите место и для шпината. Замочите семена в воде на пару часов, посейте и через неделю ожидайте всходов. А еще через две недели урожай будет готов к употреблению.

Семена рукколы взойдут уже на 5–6-й день.

Посаженные в середине лета петрушка и лук-порей порадуют вас зеленью в конце сезона. А следующей весной продолжат свой рост, взойдя раньше других культур.

Редис тоже можно посеять в июле (и даже позже) с интервалом две недели. Световой день становится более коротким, но корнеплоды все равно вырастут сочными и нежными, если в почве будет достаточно азота. Посеянный в июле и собранный в октябре дайкон прекрасно хранится и до марта не потеряет свежести.

В июле еще не поздно сажать бобовые: горох, фасоль и бобы также созревают достаточно быстро. К тому же все эти культуры холодостойкие. Многолетние культуры, которые сеют в середине лета: щавель, ревень, лук (слизун, батун, шнитт).

Для ухода за плодовыми деревьями необходимо провести соответствующие работы.

Так, если на плодовых деревьях стали заметны засохшие сучья и ветки, приступайте к их выпиливанию.

Обработайте яблони и груши от парши, вишню – от коккомикоза.

Защитите сливу от слизистого пилильщика и дырчатой пятнистости.

При обильном количестве плодов на яблонях, грушах и сливах установите специальные подпорки, которые спасут ветки от обламывания.

Во второй половине июля подкормите деревья, закладывающие плодовые почки для будущего урожая.

В засушливую погоду обязательно рыхлите почву под деревьями, уничтожайте сорняки. Глубоко рыхлить не стоит, так как можно повредить верхние корни деревьев. Очень полезно в жару мульчировать приствольные круги, чтобы сохранить влагу и создать условия для размножения дождевых червей и микроорганизмов, создающих гумус.

Каждый день осматривайте кусты с малиной. Чтобы ягоды не сгнили, снимайте их сразу же по мере созревания.