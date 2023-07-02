Как мы в Сибири выращиваем бананы в теплице

У меня в любимчиках остаются не только необычные сорта томатов из мировых селекций, но и томаты от наших российских агрофирм. Любимой агрофирмой неизменно остаётся «Аэлита» со своей сильнейшей и опытнейшей командой селекционеров! Томат сорта 'Бананчик' прописался в нашей теплице уже третий год.

Агрофирма «Аэлита» ведет селекционную работу с 1994 года. Первый сорт был внесен в Государственный реестр Селекционных достижений в 1999 году, а всего с тех пор было выведено и районировано более 630 сортов и гибридов разных видов культур. Каждую зиму обязательно делаю заказ семян на их сайте (это не считая той подарочной коробочки со ста пакетиками, которую мне присылали четыре года подряд))) Тщательно изучаю линейку томатов, и если вижу те, оригинаторами которых является агрофирма, обязательно беру на пробу! Этот сорт внесён агрофирмой в Госреестр РФ в 2016 году.

Плоды у 'Бананчика' не то что удлинённые, а прям длинные — 10-15 см в длину, даже до 20 см вырастают! Цвета ярко-жёлтого, довольно увесистые, по 100-200 г.

Кожица у плодов тонкая, но трескается очень-очень редко, только если сильно уж передержать на кусте. Поэтому можно срывать не по одному созревшему плоду, а ждать, пока вызреет вся кисть. Мякоть мясистая, мягкая, практически без семян. А на вкус помидорки сладкие, без кислинки, но нужно дать им хорошо вызреть на кусте. Конечно же, этот сорт подходит больше всего для салатов! Ещё такие помидорки удобно просто есть благодаря форме плодов — кусь да кусь, и никак соком не обрызгаешься)))

Сорт этого томата индетерминантный (160-180 см в теплице), среднеспелый (116-120 дней) — так указано на пакетике с семенами. Но по моему опыту выращивания немного по-другому получается.

Высота нашей большой теплицы на центральной грядке — 2,7 м. 'Баначиков' всегда сажаю именно на центральную, а не на боковые (там высота 2,2 м), так кусты к сентябрю успевают дорасти до самого потолка теплицы! Там наверху обрабатываю и собираю урожай только со стремянки))

И по срокам созревания в 116-120 дней — я бы назвала такой сорт всё же позднеспелым. Всё лето кусты активно завязывают и наливают огромные кисти (которые, кстати, требуют подвязки — очень уж они увесистые!), а созревать дружно начинают во второй половине августа, но целыми кистями!

По урожайности этот сорт безумно продуктивный! В нашей теплице за сезон успевает завязать 7-8 плодовых кистей, в каждой из которых по 6-8 длинных плодов. То есть с одного куста получается собрать не меньше 50 увесистых помидорок!

И ещё один секретик в выращивании этого сорта. Как и все сорта с удлинённой формой плодов, 'Баначик' подвержен вершинной гнили плодов чуть в большей степени, чем сорта с круглыми плодами. Все препараты с кальцием отложите сначала на полку. Первой причиной вершинной гнили плодов, по моему опыту, является недостаточный полив! Кальция в почве бывает достаточное количество, но при сухом грунте растение не может его усвоить! Как только вижу на длинных плодах томатов чёрные «попки», сразу увеличиваю полив этих кустов — вершинная гниль останавливается тут же и не распространяется дальше!