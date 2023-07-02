Как понять, что ветеринарная клиника ненастоящая

Нередки случаи, когда аферисты зарабатывают деньги, создавая фальшивые ветеринарные клиники. На то, что ветлечебнице не стоит доверять, указывают несколько признаков.

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"Рамблер" рассказывает, как не стать жертвой обмана и защитить питомца.

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Прежде всего стоит насторожиться, если ветклиника предлагает услуги "выездного врача" или даже настаивает на таком формате взаимодействия. Часто адреса таких больниц ненастоящие, по ним не существует клиник. Владельцы подобных организаций вкладывают деньги в продвижение своих сайтов, а также предлагают низкие цены на услуги: 600-1000 рублей.

Ветеринарный врач Александр Кравченко объясняет, что звонки в таких "клиниках" принимают сотрудники кол-центра. Врачи, которые выезжают на дом, как правило, соглашаются на подобную работу из-за того, что в хорошие ветлечебницы их не берут из-за отсутствия опыта или достаточных знаний.

Такие "доктора" специально могут пугать диагнозами, давать домашним животным некачественные антибиотики. Иногда даже оперируют на дому. Их действия могут привести даже к смерти питомцев.

Больше всего трудностей с миниатюрными или экзотическими животными: грызунами, ящерицами, пауками. Стоимость работы с ними к тому же увеличивается и может достигать 15 тысяч рублей, несмотря на то что на сайте "клиники" указаны гораздо более низкие цены.

Как только врач уезжает, теряется какая-либо связь с ним. В квитанции данные оказываются неверными, а в кол-центре говорят, что врача с нужной фамилией в "клинике" нет.

При этом невозможно добиться наказания для таких мошенников. Поскольку с 2007 года стало не нужно получать лицензию на ветеринарную деятельность, открыть подобную организацию могут все.

Ветеринар Ангелина Семенова отмечает, что хорошие клиники редко предлагают выезд на дом. Важно заблаговременно узнавать, какой врач поедет к питомцу, просить показать сертификаты об образовании и самостоятельно проверить информацию о нем в интернете.