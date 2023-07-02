Перец сладкий 'Оранжевая лакомка' - это настоящее лакомство

Этот сорт миниатюрных перчиков я выращивала впервые в 2022 году, и он меня удивил, покорил и влюбил в себя одновременно своими вкусовыми качествами, применением в кулинарии и возможностями заготовок на зиму.

Сорт отлично подходит для замораживания и консервирования в целом виде, в салатах изумительно сочетается с томатами, специфического вкуса перца нет. Из баночек консервированная 'Оранжевая лакомка' съедается на ура.

Сорт производителем обозначен как раннеспелый, у меня начал созревать 19 июля, через 110 дней от всходов.

Растение высотой не более 70 см. Вес перчиков в среднем около 40 г, семян в перцах немного.

Цвет спелых перчиков очень позитивный, солнечный, вызывающий аппетит.

Выращивала я этот вкусный и сочный перец, как обычно, через рассаду. Высаженную в теплицу рассаду поливала тёплой водой и подкармливала через два полива настоем крапивы.

Сорт 'Оранжевая лакомка'» совершенно неприхотлив в выращивании, болезней не было, во время выращивания вредители не атаковали этот красивый сладкий перчик.

Спелые оранжевые перчики очень соблазнительно манили вкусом:)

Последние перчики 'Оранжевая лакомка' я снимала 9 сентября, с наступлением у нас в регионе осени.

Нынче я выращиваю три кустика вкусного, сладкого неприхотливого перца 'Оранжевая лакомка'. Спасибо «Аэлите» за вкусный перчик.

Надеюсь получить хороший урожай и вдоволь полакомиться 'Оранжевой лакомкой'. Желаю всем летней погоды и достойных урожаев:)