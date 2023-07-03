Где в помещении лучше разместить роутер

Сегодня Wi-Fi роутер присутствует практически в каждой квартире, офисе и учреждении, однако несмотря на то, что устройство значительно облегчает повседневную жизнь, абсолютно безопасным его назвать нельзя. Как правильно разместить роутер, рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин.

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По словам специалиста, современные модели роутеров имеют небольшой уровень излучения, однако его постоянное воздействие с близкого расстояния может не лучшим образом отразиться на здоровье человека.

«Под близким расположением предполагается размещение устройства в комнате, а также там, где вы часто проводите время сна и отдыха», – приводит его слова «Лента.ру».

Костин отметил, что если роутер можно подключить к интернету через кабель, лучше подключить его именно так. Во-первых, это не наносит вреда здоровью, а во-вторых, обеспечит лучшую скорость работы Интернета.

В том случае, если отказаться от установки роутера в квартире нельзя, нужно соблюдать ряд элементарных правил безопасности, продолжил эксперт. В частности, если Wi-Fi не нужен, то подвергать себя излишнему облучению не нужно – лучше выключить роутер на ночь или на то время, когда гаджеты не используются.

Костин также рекомендовал выбирать устройство исходя из площади помещения. В частности многоканальную Mesh-система не стоит устанавливать в помещения площадью менее 50 квадратных метров.