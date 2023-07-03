Гиперактивность у собак: как распознать и вовремя помочь питомцу

Если ваша собака очень плохо спит, выходит из-под контроля, играя с другими собаками, не учится справлять нужду в нужном месте и в нужное время или она всё подряд грызёт, возможно, она гиперактивна.

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Распознавание гиперактивности собак, знание того, что щенки гиперактивны по своей природе, и правильные действия - вот ключи к пониманию этого явления. Расскажем, как узнать, что ваша собака гиперактивна, и что с этим делать.

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Симптомы гиперактивности собак

Для выявления гиперактивности у собаки необходимо знать ряд часто встречающихся симптомов:

Часто это молодая собака, хотя и не всегда.

Она лает, скулит, ломает и грызет все подряд предметы, при этом не различая, что съедобно, а что нет. Он может с одинаковой жадностью проглотить носок или еду.

Даже если питомец пытается быть сосредоточенным, он не может этого сделать. Когда ему дают команду, например «сидеть», он смотрит на того, кто ее отдает, но, кажется, не слушает и, не подчиняясь команде, будет делать что-то совершенно другое, например, бегать.

Реагирует на малейший шум даже во сне. Это очень реактивная собака, она слишком остро реагирует на любые раздражители. Если она слышит шум, например, от пылесоса, у нее может быть приступ тревоги, она может быть чрезмерно возбуждена или нервничать.

Она не учится тому, чему ее учат. Несмотря на то, что ее владелец тратит время и силы на то, чтобы научить основным правилам, собака не может усвоить информацию. Из-за этого гиперактивную собаку, скорее всего, примут за непослушное животное.

Он не контролирует сфинктеры. В какой-то момент она справит нужду дома, даже если вышла на улицу, чтобы удовлетворить эту потребность.

Когда она играет с другими собаками или их владельцами, она выходит из-под контроля и кусает, не измеряя свою силу.

Щенки гиперактивны по своей природе

Гиперактивность - это заболевание, известное как дефицит внимания или гиперкинез. У щенков есть естественная предрасположенность к игре и передвижению, это часть их способа общения и взаимоотношений. Этот тип гиперактивности является нормальным явлением и исправляется с возрастом. Собака старше двух лет будет казаться намного спокойнее и сосредоточеннее. Возраст шалостей уже прошел, поэтому в его поведении произойдут заметные изменения. В противном случае следует проконсультироваться с ветеринаром.

Диагностика гиперактивности собак

Диагноз гиперактивности определяет ветеринар. Для этого вы даете собаке лекарство, реакция которого противоположна той, на которую она должна реагировать: вместо того, чтобы возбуждать, оно успокаивает ее.

Для успешного сосуществования с гиперактивной собакой нужно огромное терпение.

После того, как гиперактивность диагностирована, клинический этолог лучше всего справится с этим заболеванием. Цель состоит в том, чтобы изменить поведение собаки с помощью программы психотерапии с животным. Но также могут потребоваться специальные лекарства для облегчения симптомов гиперактивности.

Эксперты расходятся во мнениях по этому вопросу. Некоторые считают, что гиперактивности у собак не существует, в то время как другие считают, что она существует и что, кроме того, ее нужно лечить.

Лечение гиперактивности собак

Когда собака требует игры или внимания неадекватно, мы не должны удовлетворять его требования (к примеру, кусает за руки, нервничает или навязчиво лает).

Еще одна хорошая идея - дать ему возможность тренироваться в просторных помещениях, чтобы гиперактивный питомец мог бы высвободить лишнюю энергию. В этом помогают такие виды спорта, как аджилити(бег с препятствиями). Когда собака вернется домой после дня интенсивных пробежек, игр и занятий, она будет более расслабленной и захочет поспать и отдохнуть.

Мы должны постараться свести к минимуму раздражители в том месте, где собака обучается, потому что ее очень легко отвлечь. Это очень реактивные собаки, и, столкнувшись с шумом, присутствием других животных или незнакомых людей, они теряют концентрацию и начинают нервничать.

Его спокойное поведение следует поощрять, а не наказывать за гиперактивность. Положительное подкрепление может быть очень эффективным. Если, когда собака ведет себя спокойно и сосредоточенно, ее награждают ласками и вкусняшками, она будет более мотивирована правильно себя вести. Мы также должны дать понять питомцу, что он сделал что-то не так. В этом случае будет достаточно решительного «нет» и жеста неодобрения. Никогда не следует применять насилие по отношению к собаке. Для успешного сосуществования с гиперактивной собакой нужно огромное терпение.

Советы по борьбе с гиперактивностью собаки

Обратитесь к ветеринару, если обнаружены такие симптомы, как очень поверхностный сон, неконтролируемая игра с другими собаками и людьми, отсутствие контроля над сфинктерами или беспокойство по поводу еды.

В случае, если собаке необходимо пройти курс медикаментозного лечения, желательно следовать рекомендациям, установленным ветеринаром в этом отношении.

Работа с дрессировщиком, который помогает собаке следовать определенным правилам поведения и сглаживать неподобающее поведение, может помочь собаке стать более сосредоточенной и уменьшить количество проблем, связанных с сосуществованием со своей человеческой семьей и другими животными.