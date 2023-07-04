Как отстирать траву: рабочие способы удаления зелени с одежды и обуви

Летом многие стараются как можно чаще выбираться на природу: в парк, лес, к любым водоемам, чтобы гулять, дышать, купаться, загорать. Но если даже взрослые ухитряются посадить пятна травы на одежду, то что говорить о детях, которые бегают, падают, снова бегают, падают и так по кругу. Конечно, одежда будет пачкаться, поэтому важно заранее знать, как отстирать траву.

© ru.123rf.com

«Рамблер» предлагает несколько рабочих способов удалить травяные пятна с одежды и обуви.

Видео дня

Подготовка

Собираясь на пикник, нужно быть готовым ко всему, и в том числе к тому, что одежда может быть испачкана соусом, жиром и, конечно же, травой. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с удалением пятен, об этом нужно заранее побеспокоиться. У вас должны быть с собой следующие вещи:

Компактный пятновыводитель в стике или тюбике,

Вода,

Пакет,

Запасная одежда.

Порядок действий на случай, если вы посадили пятно от травы на одежду

Итак, все шло прекрасно, пока вы не заметили на одежде зеленое пятно, которое моментально испортило настроение. В первую очередь нужно перестать расстраиваться, вместо этого лучше сразу же перейти к активным действиям.

Если взяли с собой одежду, переоденьтесь, а на пятно нанесите пятновыводитель и уберите вещь в пакет. Важно, чтобы пятно от травы не засохло, иначе выводить его будет гораздо тяжелее. Если пятновыводителя нет, достаточно просто намочить пятно и положить вещь в пакет. Главное – не дать пятну засохнуть.

Дело в том, что за зеленый цвет травы отвечает пигмент хлорофилл. Он очень стойкий и способен проникать внутрь волокон ткани. Особенно сложно его выводить, когда он засыхает. Поэтому так важно поддерживать пятно влажным до момента, пока вы не доберетесь до дома и не сможете полноценно замочить и постирать испорченную вещь.

ru.123rf.com

Все способы удалить зеленые пятна от травы

Кипяток. Вскипятите воду, разложите вещь горизонтально в ванной, залейте кипятком. Немного подождите. Когда вода остынет, вещь можно постирать в стиральной машине. Хозяйственное мыло. Если кипяток не помог, обильно намыльте пятно, оставьте на некоторое время. Периодически можно тереть пятно, но не слишком усердно, чтобы не повредить ткань. Перекись водорода. Попробуйте средство на незаметном участке, особенно если вещь темная. Если ткань отреагировала нормально, можно залить пятно перекисью, оставить на 15-20 минут, а затем постирать как обычно. Нашатырный спирт. Опять же стоит быть острожными с темными тканями. Сначала проверяем, затем применяем. Столовую ложку нашатыря разводим в стакане воды и этим раствором обрабатываем пятно. Через 20 минут отправляем в стирку. Столовый уксус. Действует долго, но надежно. Проверяем ткань на устойчивость цвета на незаметном участке, затем наливаем уксус на пятно, накрываем пленкой на час-полтора так, чтобы пятно не высохло. Здесь обратите внимание используется столовый уксус, не уксусная кислота и не уксусная эссенция. Если у вас под рукой эти средства, их нужно развести в воде о инструкции так, чтобы получился 9-процентный раствор. Лимонный сок. Подойдет для белый вещей, так как может обесцветить окрашенные ткани. Против травы достаточно эффективен. Наносите на пятно, оставляете на 20 минут и стираете обычным способом.

Как удалить пятна травы с обуви

Можно использовать все средства, перечисленные выше. Но в качестве инструмента можно взять щетку, небольшую обувную или старую зубную. Отлично работает хозяйственное мыло в тандеме с пищевой содой. Щеткой аккуратно трете загрязненные места. Оставляете для воздействия, а затем все смываете.

Также подойдут аптечные средства, например, борная или муравьиная кислота – их можно использовать для очистки от следов зелени на белой подошве.

Если ничего не помогает