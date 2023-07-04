Как отстирать траву: рабочие способы удаления зелени с одежды и обуви
Летом многие стараются как можно чаще выбираться на природу: в парк, лес, к любым водоемам, чтобы гулять, дышать, купаться, загорать. Но если даже взрослые ухитряются посадить пятна травы на одежду, то что говорить о детях, которые бегают, падают, снова бегают, падают и так по кругу. Конечно, одежда будет пачкаться, поэтому важно заранее знать, как отстирать траву.
«Рамблер» предлагает несколько рабочих способов удалить травяные пятна с одежды и обуви.
Подготовка
Собираясь на пикник, нужно быть готовым ко всему, и в том числе к тому, что одежда может быть испачкана соусом, жиром и, конечно же, травой. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с удалением пятен, об этом нужно заранее побеспокоиться. У вас должны быть с собой следующие вещи:
- Компактный пятновыводитель в стике или тюбике,
- Вода,
- Пакет,
- Запасная одежда.
Порядок действий на случай, если вы посадили пятно от травы на одежду
Итак, все шло прекрасно, пока вы не заметили на одежде зеленое пятно, которое моментально испортило настроение. В первую очередь нужно перестать расстраиваться, вместо этого лучше сразу же перейти к активным действиям.
Если взяли с собой одежду, переоденьтесь, а на пятно нанесите пятновыводитель и уберите вещь в пакет. Важно, чтобы пятно от травы не засохло, иначе выводить его будет гораздо тяжелее. Если пятновыводителя нет, достаточно просто намочить пятно и положить вещь в пакет. Главное – не дать пятну засохнуть.
Дело в том, что за зеленый цвет травы отвечает пигмент хлорофилл. Он очень стойкий и способен проникать внутрь волокон ткани. Особенно сложно его выводить, когда он засыхает. Поэтому так важно поддерживать пятно влажным до момента, пока вы не доберетесь до дома и не сможете полноценно замочить и постирать испорченную вещь.
Все способы удалить зеленые пятна от травы
- Кипяток. Вскипятите воду, разложите вещь горизонтально в ванной, залейте кипятком. Немного подождите. Когда вода остынет, вещь можно постирать в стиральной машине.
- Хозяйственное мыло. Если кипяток не помог, обильно намыльте пятно, оставьте на некоторое время. Периодически можно тереть пятно, но не слишком усердно, чтобы не повредить ткань.
- Перекись водорода. Попробуйте средство на незаметном участке, особенно если вещь темная. Если ткань отреагировала нормально, можно залить пятно перекисью, оставить на 15-20 минут, а затем постирать как обычно.
- Нашатырный спирт. Опять же стоит быть острожными с темными тканями. Сначала проверяем, затем применяем. Столовую ложку нашатыря разводим в стакане воды и этим раствором обрабатываем пятно. Через 20 минут отправляем в стирку.
- Столовый уксус. Действует долго, но надежно. Проверяем ткань на устойчивость цвета на незаметном участке, затем наливаем уксус на пятно, накрываем пленкой на час-полтора так, чтобы пятно не высохло. Здесь обратите внимание используется столовый уксус, не уксусная кислота и не уксусная эссенция. Если у вас под рукой эти средства, их нужно развести в воде о инструкции так, чтобы получился 9-процентный раствор.
- Лимонный сок. Подойдет для белый вещей, так как может обесцветить окрашенные ткани. Против травы достаточно эффективен. Наносите на пятно, оставляете на 20 минут и стираете обычным способом.
Как удалить пятна травы с обуви
Можно использовать все средства, перечисленные выше. Но в качестве инструмента можно взять щетку, небольшую обувную или старую зубную. Отлично работает хозяйственное мыло в тандеме с пищевой содой. Щеткой аккуратно трете загрязненные места. Оставляете для воздействия, а затем все смываете.
Также подойдут аптечные средства, например, борная или муравьиная кислота – их можно использовать для очистки от следов зелени на белой подошве.
Если ничего не помогает
Если все средства оказались бессильны, а вещь спасти очень хочется, стоит отнести ее в химчистку. Там подберут средство по типу ткани и сложности загрязнения и вернут вам вещь в отличном состоянии.