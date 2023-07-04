Раскрыт эффективный способ удалить пятна крови с ткани

Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service's Петр Холевич раскрыл эффективный способ удалить пятна крови с ткани постельного белья и одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

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По его словам, во время предварительной обработки изделий нельзя использовать горячую воду. Специалист также призвал не растирать пятно, а рекомендовал замочить вещи в наполненном холодной воду тазу и аккуратно промокнуть загрязненный участок.

Затем нужно нанести на поверхность изделия уксус на 10-20 минут. После этого можно взять в руки влажную тряпку и промокнуть ею пятно. Данные действия необходимо повторить несколько раз до полного удаления пятна с ткани.

В заключение собеседник заявил, что крайне важно действовать быстро: чем дольше кровь остается на изделии, тем труднее его вывести.

«Если ткань деликатная или требует химчистки, лучше всего обратиться за профессиональной помощью», — предупредил Холевич.