Семь способов избавиться от паразитов, слизней и медведок на огороде

Каждый дачник мечтает о богатом разнообразном урожае. Однако этим планам могут помешать различные вредители. Как избавиться от паразитов, слизней и медведок на огороде — в материале «Вечерней Москвы».

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Медведка

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По словам садовода Дмитрия Титкова, растения, которые повреждают медведки, всегда погибают. Обнаружить медведку на участке можно по характерным ходам и стрекотанию в ночное время суток.

— Самый простой и распространенный способ уничтожить медведку — поставить ловушки на участке. Вы можете сделать их своими руками. Например, вкопайте бутылки в землю и налейте туда разведенный мед, пиво или квас. Вкусный запах будет привлекать насекомых, которым будет не под силу выбраться из бутылки. А утром внимательно осматривайте ловушки и избавляйтесь от медведок, которые в них попались, — рассказал он.

Помимо этого, можно воспользоваться эффективным народным средством. Необходимо взять яичную скорлупу, положить ее в лунки при посадке растений и закопать. Медведки едят ее и погибают, отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что с большим количеством вредителей помогут справиться химические средства.

— Они бывают в виде гранул, которые закапывают в почку. А также в форме спрея с натуральным составом. Нужно обработать прикорневую зону растений над землей в вечернее время. Медведка мгновенно погибнет при контакте с этим веществом, — заявил Титков.

Слизень

Эксперт заверил, что слизни способны уничтожить урожай за несколько дней. Но их можно обезвредить двумя препаратами.

— Самый действенный способ борьбы с этими вредителями — препараты «Агрозин» и «Улицид-ЭКО». «Агрозин» используют для удобрения почвы, также у него есть свойство отпугивать вредителей. «Улицид» обезвоживает слизней: они не могут питаться и погибают, — рассказал он.

Если вы не хотите пользоваться покупными средствами, можно прибегнуть к народным методам. Для этого посыпьте землю под растениями кухонной солью. Слизни будут избегать этих мест, так как соль сушит их тело, посоветовал садовод.

Паразиты

По мнению эксперта, наиболее действенный метод борьбы с паразитами на огороде — это химикаты. Современные препараты для обработки совершенно безопасны для людей и способны уничтожить вредителей за несколько дней.

— Наиболее эффективными средствами в борьбе с паразитами являются «Командор», «Актара» и «Карфобос». Эти средства безопасны для людей и животных, а также сделаны из натуральных веществ. Они борются с большим количеством паразитов, например, с колорадскими жуками, клопами, блохами и садовыми муравьями, — сказал Титков.

Садовод отметил, что существуют не только химические, но и природные способы борьбы с паразитами, а некоторые растения способны отпугивать вредителей.