5 эффективных чистящих средств, которые можно сделать самостоятельно

Немногие знают об этом, но приготовить домашние чистящие средства из доступных ингредиентов совсем несложно. Такие средства отличаются не только натуральностью, но и эффективностью.

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Вдобавок к этому, отказавшись от покупной бытовой химии, вы можете существенно сэкономить.

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Подробнее о чистящих средствах, которые можно сделать самостоятельно – в материале "Рамблера".

Универсальное чистящее средство

белый уксус;

вода;

лимонная цедра;

веточка розмарина; Ингредиенты:

Смешайте воду с белым уксусом в пропорциях 1:1. Перелейте смесь в пульверизатор и добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько потрясите смесь и оставьте ее настаиваться на неделю.

Данное средство будет эффективно в борьбе с разводами от воды, поможет избавиться от пятен на стенах и освежить мусорное ведро.

Чистящее средство для окон и зеркал

2 стакана воды;

1/2 стакана белого или яблочного уксуса;

1/4 стакана протирочного спирта (70%);

1-2 капли эфирного масла апельсина; Ингредиенты:

Смешайте все ингредиенты и перелейте смесь в пульверизатор. Во время применения нанесите немного раствора на бумажное полотенце или мягкую тряпку и протрите поверхность. Важно: средство не стоит использовать в жаркий солнечный день – оно быстро засохнет и оставит разводы на окнах.

Освежающее чистящее средство для кухни

4 столовых ложки соды;

800 мл теплой воды; Ингредиенты:

С помощью данной смеси можно быстро и просто освежить кухню. Средство из соды справится с загрязнениями на поверхностях, а также поможет помыть холодильник изнутри.

Если вы намерены почистить что-то из нержавеющей стали, смешайте ингредиенты до состояния пасты и при помощи влажной тряпки втирайте смесь по направлению текстуры металла.

Средство против пятен на одежде

Средство для мытья посуды;

Перекись водорода (3%);

Пищевая сода; Ингредиенты:

Смешайте средство для мытья посуды с перекисью водорода в пропорциях 1:2. Далее добавьте соду и перемешайте до состояни пасты. Нанесите получившуюся смесь на пятно с обеих сторон, оставьте на час, а затем постирайте в стиральной машинке.

Средство для очистки мрамора

2 капли мягкого средства для мытья посуды;

2 стакана теплой воды; Ингредиенты: