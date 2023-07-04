5 эффективных чистящих средств, которые можно сделать самостоятельно
Немногие знают об этом, но приготовить домашние чистящие средства из доступных ингредиентов совсем несложно. Такие средства отличаются не только натуральностью, но и эффективностью.
Вдобавок к этому, отказавшись от покупной бытовой химии, вы можете существенно сэкономить.
Подробнее о чистящих средствах, которые можно сделать самостоятельно – в материале "Рамблера".
Универсальное чистящее средство
- белый уксус;
- вода;
- лимонная цедра;
- веточка розмарина;
Смешайте воду с белым уксусом в пропорциях 1:1. Перелейте смесь в пульверизатор и добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько потрясите смесь и оставьте ее настаиваться на неделю.
Данное средство будет эффективно в борьбе с разводами от воды, поможет избавиться от пятен на стенах и освежить мусорное ведро.
Чистящее средство для окон и зеркал
- 2 стакана воды;
- 1/2 стакана белого или яблочного уксуса;
- 1/4 стакана протирочного спирта (70%);
- 1-2 капли эфирного масла апельсина;
Смешайте все ингредиенты и перелейте смесь в пульверизатор. Во время применения нанесите немного раствора на бумажное полотенце или мягкую тряпку и протрите поверхность. Важно: средство не стоит использовать в жаркий солнечный день – оно быстро засохнет и оставит разводы на окнах.
Освежающее чистящее средство для кухни
- 4 столовых ложки соды;
- 800 мл теплой воды;
С помощью данной смеси можно быстро и просто освежить кухню. Средство из соды справится с загрязнениями на поверхностях, а также поможет помыть холодильник изнутри.
Если вы намерены почистить что-то из нержавеющей стали, смешайте ингредиенты до состояния пасты и при помощи влажной тряпки втирайте смесь по направлению текстуры металла.
Средство против пятен на одежде
- Средство для мытья посуды;
- Перекись водорода (3%);
- Пищевая сода;
Смешайте средство для мытья посуды с перекисью водорода в пропорциях 1:2. Далее добавьте соду и перемешайте до состояни пасты. Нанесите получившуюся смесь на пятно с обеих сторон, оставьте на час, а затем постирайте в стиральной машинке.
Средство для очистки мрамора
- 2 капли мягкого средства для мытья посуды;
- 2 стакана теплой воды;
Смешайте средство для мытья посуды с водой, смочите губку и приступайте к мытью мраморных поверхностей. После этого протрите мрамор чистой водой, а затем пройдитесь сухой тряпкой.