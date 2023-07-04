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5 эффективных чистящих средств, которые можно сделать самостоятельно

Немногие знают об этом, но приготовить домашние чистящие средства из доступных ингредиентов совсем несложно. Такие средства отличаются не только натуральностью, но и эффективностью.

5 эффективных чистящих средств, которые можно сделать самостоятельно
© Unsplash

Вдобавок к этому, отказавшись от покупной бытовой химии, вы можете существенно сэкономить.

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Подробнее о чистящих средствах, которые можно сделать самостоятельно – в материале "Рамблера".

Универсальное чистящее средство

Ингредиенты:
  • белый уксус;
  • вода;
  • лимонная цедра;
  • веточка розмарина;

Смешайте воду с белым уксусом в пропорциях 1:1. Перелейте смесь в пульверизатор и добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько потрясите смесь и оставьте ее настаиваться на неделю.

Данное средство будет эффективно в борьбе с разводами от воды, поможет избавиться от пятен на стенах и освежить мусорное ведро.

Чистящее средство для окон и зеркал

Ингредиенты:
  • 2 стакана воды;
  • 1/2 стакана белого или яблочного уксуса;
  • 1/4 стакана протирочного спирта (70%);
  • 1-2 капли эфирного масла апельсина;

Смешайте все ингредиенты и перелейте смесь в пульверизатор. Во время применения нанесите немного раствора на бумажное полотенце или мягкую тряпку и протрите поверхность. Важно: средство не стоит использовать в жаркий солнечный день – оно быстро засохнет и оставит разводы на окнах.

Освежающее чистящее средство для кухни

Ингредиенты:
  • 4 столовых ложки соды;
  • 800 мл теплой воды;

С помощью данной смеси можно быстро и просто освежить кухню. Средство из соды справится с загрязнениями на поверхностях, а также поможет помыть холодильник изнутри.

Если вы намерены почистить что-то из нержавеющей стали, смешайте ингредиенты до состояния пасты и при помощи влажной тряпки втирайте смесь по направлению текстуры металла.

Средство против пятен на одежде

Ингредиенты:
  • Средство для мытья посуды;
  • Перекись водорода (3%);
  • Пищевая сода;

Смешайте средство для мытья посуды с перекисью водорода в пропорциях 1:2. Далее добавьте соду и перемешайте до состояни пасты. Нанесите получившуюся смесь на пятно с обеих сторон, оставьте на час, а затем постирайте в стиральной машинке.

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Средство для очистки мрамора

Ингредиенты:
  • 2 капли мягкого средства для мытья посуды;
  • 2 стакана теплой воды;

Смешайте средство для мытья посуды с водой, смочите губку и приступайте к мытью мраморных поверхностей. После этого протрите мрамор чистой водой, а затем пройдитесь сухой тряпкой.

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