Исследование: в 2023 году треть россиян завели домашнее животное

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и CберМаркетинг опросили более 66 тысяч пользователей и выяснили, что в 2023 году 30% россиян завели питомца, 20% пользователей путешествуют вместе со своими домашними животными и чаще всего берут с собой в поездку кошку. Больше всего питомцев заводят в небольших городах – до 100 тысяч населения.

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Кошки против собак

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В 2023 году 7% россиян решили, наконец, впервые завести питомца, а 23% — дополнительно еще одно домашнее животное. А вот 70% планируют оставить все как есть.

Из тех, кто завел животных в 2023 году, большинство (53%) завели кошку, 31% — собаку. Хорька решили поселить дома 3%, и столько же (3%) — хомяка или морскую свинку. Без попугая в 2023 году не смог обойтись 1% респондентов, без крысы и мышки — еще 1%, без кролика — также 1%. Остальные 7% выбрали других питомцев.

Домашних животных из приютов взяли 17% пользователей

Основной причиной, почему россияне заводят домашних питомцев, оказалось пожелание детей – так ответили 35%. 30% не хватает верного друга. Еще 22% давно хотели иметь животное, но только сейчас решились завести. У 11% раньше не хватало времени на это, а 2% переехали и решили, что им нужен четвероногий друг.

В приютах по всей стране много домашних животных, от которых отказались их хозяева. И в 2023 году 17% россиян дали им новый дом, еще 3% задумываются об этом. А 80% не готовы брать животное из приюта.

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Отпуск – время, когда можно отдохнуть и отправиться в поездку не только с близкими и друзьями, но и с любимым питомцем. В такой компании любят ездить 20% россиян. А 61% пока не пробовали путешествовать с домашними животными. Еще 19% говорят, что уже осуществляли дальние совместные поездки, но питомцы плохо их перенесли.

Чаще всего россияне путешествуют с кошкой – так ответили 40% россиян. Вместе с собакой отправляются в дальнюю дорогу 26%, а 4% — с хомяком или морской свинкой. Попугая берут с собой 2%, еще 2% – крысу или мышку, хорька или кролика — по 1%. Остальные 24% путешествуют с другими животными.

Заграницу с домашними животным ездят 17% пользователей

Автомобиль – самый популярный вид транспорта для совместных поездок с питомцами. Так путешествуют 67% пользователей. Домашних животных в поезд берут 14%, в самолет – 10%, в автобус – 6%. Оказалось, что 3% россиян отправляются в поездки с питомцами даже на мотоцикле.

44% хозяев возят своих питомцев на дачу, 28% – в ближайшие города и 11% – в дальние поездки. За границу домашних животных готовы взять 17% россиян.

Экзотическое животное хотят завести 32% россиян

Результаты опроса показали, что экзотические животные не слишком привлекают россиян. 68% не хотят их заводить, остальные потенциально к этому готовы. Енота готовы взять 3%, обезьяну – 3%, сервала – 3%, лису-фенек – 3%. Еще по 2% хотели бы в качестве питомца иметь геккона, шиншиллу, белку-летягу, капибару. А вот змею, хамелеона, лемура, скорпиона, игуану выбрали еще по 1%. Остальные 7% предпочли бы другое экзотическое животное.

Большинство (86%) пользователей не ведут блог своего домашнего животного. А 14%, напротив, считают это нужным и интересным делом.

Чаще питомцев заводят в небольших городах с населением до 100 тысяч человек

Анализ СберМаркетинга на основе данных исследовательской компании Mediascope показал, что в 2022 году хозяев кошек было почти в два раза больше, чем владельцев собак. Чаще домашних животных заводят женщины. Основной возраст хозяев питомцев – 25-44 года. Их доля составляет 44%. С 45-64 лет домашние животные есть у 38%, а с 12 до 24 лет – у 18%. Как оказалось, офисные работники в 4 раза чаще заводят питомцев, чем фрилансеры и самозанятые, и в 4,8 раза опережают пенсионеров.

По статистике на душу населения, чаще питомцев заводят в небольших городах – до 100 тысяч человек. Большинство россиян (52%) берут домашних питомцев при стабильном материальном положении.

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