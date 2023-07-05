Что нужно успеть сделать на участке в июле
Все дачники сначала делятся на два типа: одни ездят на дачу работать, другие - отдыхать. Но однажды наступает такой момент, когда отдыхающий дачник вдруг решает посадить какой-нибудь один, самый неприхотливый цветок или немного зелени к традиционному дачному шашлыку, а дальше - как в тумане.
"Рамблер" рассказывает, что еще можно сделать на даче в июле.
Люди любят ездить на дачу по нескольким причинам:
1. Дача предоставляет возможность побыть на природе, вдали от городской суеты и шума. Здесь можно насладиться тишиной, свежим воздухом и красотой природы, что способствует расслаблению и восстановлению сил.
2. Многие люди на даче занимаются садоводством, выращиванием цветов или зелени. Это становится для них увлекательным хобби, которое приносит радость и удовлетворение.
3. Дача часто становится местом семейных встреч и отдыха. Здесь можно провести время с близкими людьми, пообщаться, поиграть в игры и насладиться общением.
Список обязательных работ в июле
Если вы из категории отдыхающих незаметно для себя оказались в категории тружеников, вам стоит вооружиться этим списком дел:
- Обрезать увядшие цветы.
- Удалить лишнюю поросль.
- Подвязать к опоре высокорослые цветы.
- Обработать бордоской жидкостью цветы, картофель, томаты не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.
- Выкопать чеснок, который сажали под зиму, и убрать на просушку. Пасынковать томаты, подкормить калийным и фосфорным удобрением.
- Посадить новую порцию салатов и других зеленных культур.
- Провести санитарную обрезку кустов и деревьев.
- Прополоть и взрыхлить все грядки.
- Выкопать луковичные цветы и оставить в сухом темном месте до августа.
Что еще нужно делать периодически:
- Поливать растения, особенно когда устанавливается жаркая погода.
- Удалять сорняки, чтобы не мешали культурным растениям развиваться.
- Удобрять растения, чтобы почка оставалась плодородной.
- Собирать урожай первых огурчиков.
- Стричь газон и поливать при необходимости.
- И конечно же, отдыхать. Для этого организуйте красивую зону отдыха, установите там качели или гамаки, чтобы наслаждаться тишиной и свежим воздухом.