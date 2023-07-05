Что нужно успеть сделать на участке в июле

Все дачники сначала делятся на два типа: одни ездят на дачу работать, другие - отдыхать. Но однажды наступает такой момент, когда отдыхающий дачник вдруг решает посадить какой-нибудь один, самый неприхотливый цветок или немного зелени к традиционному дачному шашлыку, а дальше - как в тумане.

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"Рамблер" рассказывает, что еще можно сделать на даче в июле.

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Люди любят ездить на дачу по нескольким причинам:

1. Дача предоставляет возможность побыть на природе, вдали от городской суеты и шума. Здесь можно насладиться тишиной, свежим воздухом и красотой природы, что способствует расслаблению и восстановлению сил.

2. Многие люди на даче занимаются садоводством, выращиванием цветов или зелени. Это становится для них увлекательным хобби, которое приносит радость и удовлетворение.

3. Дача часто становится местом семейных встреч и отдыха. Здесь можно провести время с близкими людьми, пообщаться, поиграть в игры и насладиться общением.

Список обязательных работ в июле

Если вы из категории отдыхающих незаметно для себя оказались в категории тружеников, вам стоит вооружиться этим списком дел:

Обрезать увядшие цветы. Удалить лишнюю поросль. Подвязать к опоре высокорослые цветы. Обработать бордоской жидкостью цветы, картофель, томаты не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая. Выкопать чеснок, который сажали под зиму, и убрать на просушку. Пасынковать томаты, подкормить калийным и фосфорным удобрением. Посадить новую порцию салатов и других зеленных культур. Провести санитарную обрезку кустов и деревьев. Прополоть и взрыхлить все грядки. Выкопать луковичные цветы и оставить в сухом темном месте до августа.

Что еще нужно делать периодически: