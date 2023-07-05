$89.55+0.2297.74+0.48

Что нужно успеть сделать на участке в июле

Все дачники сначала делятся на два типа: одни ездят на дачу работать, другие - отдыхать. Но однажды наступает такой момент, когда отдыхающий дачник вдруг решает посадить какой-нибудь один, самый неприхотливый цветок или немного зелени к традиционному дачному шашлыку, а дальше - как в тумане.

Что нужно успеть сделать на участке в июле
© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, что еще можно сделать на даче в июле.

Видео дня

Люди любят ездить на дачу по нескольким причинам:

1. Дача предоставляет возможность побыть на природе, вдали от городской суеты и шума. Здесь можно насладиться тишиной, свежим воздухом и красотой природы, что способствует расслаблению и восстановлению сил.

2. Многие люди на даче занимаются садоводством, выращиванием цветов или зелени. Это становится для них увлекательным хобби, которое приносит радость и удовлетворение.

3. Дача часто становится местом семейных встреч и отдыха. Здесь можно провести время с близкими людьми, пообщаться, поиграть в игры и насладиться общением.

Список обязательных работ в июле

Если вы из категории отдыхающих незаметно для себя оказались в категории тружеников, вам стоит вооружиться этим списком дел:

  1. Обрезать увядшие цветы.
  2. Удалить лишнюю поросль.
  3. Подвязать к опоре высокорослые цветы.
  4. Обработать бордоской жидкостью цветы, картофель, томаты не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.
  5. Выкопать чеснок, который сажали под зиму, и убрать на просушку. Пасынковать томаты, подкормить калийным и фосфорным удобрением.
  6. Посадить новую порцию салатов и других зеленных культур.
  7. Провести санитарную обрезку кустов и деревьев.
  8. Прополоть и взрыхлить все грядки.
  9. Выкопать луковичные цветы и оставить в сухом темном месте до августа.

Почему смородина скручивает лист и как с этим бороться

Что еще нужно делать периодически:

  • Поливать растения, особенно когда устанавливается жаркая погода.
  • Удалять сорняки, чтобы не мешали культурным растениям развиваться.
  • Удобрять растения, чтобы почка оставалась плодородной.
  • Собирать урожай первых огурчиков.
  • Стричь газон и поливать при необходимости.
  • И конечно же, отдыхать. Для этого организуйте красивую зону отдыха, установите там качели или гамаки, чтобы наслаждаться тишиной и свежим воздухом.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости