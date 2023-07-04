Садовод: чтобы избавиться от медведки, нужно сажать растения со скорлупой

Садовод Титков: чтобы избавиться от медведки, нужно сажать растения с яичной скорлупой. Многие занимаются посадками в тёплое время года. Приятно, когда из почти невидимых семян вырастает хотя бы укроп или петрушка, что уж говорить о более капризных культурах. Правда, например, капусту, которую вы так усердно поливали, может за пару дней съесть какой-нибудь жук или слизень. Рассказываем, как такого не допустить.

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Как избавиться от медведки

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Как рассказал «Вечерней Москве» садовод Дмитрий Титков, обнаружить медведку (это такой большой летающий жук, похожий на сверчка) на участке просто: она стрекочет по ночам и оставляет на земле характерные ходы. Если вредитель повредил растение, оно в 100% случаев погибнет, так что избавляться от него нужно как можно скорее.

Эксперт назвал три способа борьбы с вредителем:

Нужно вкопать бутылку с мёдом, квасом или пивом в землю на участке. Крышку оставить открытой. Медведку привлечёт запах напитка, она заползёт внутрь, а наружу вылезти уже не сможет. Ловушки можно расставить в ночь, а на утро избавиться от паразитов.

Другой способ — положить яичную скорлупу в лунки при посадке растения. Медведка полакомиться ею и погибнет.

Химические средства из магазина. Они бывают в виде гранул или спрея с натуральным составом.

Как избавиться от слизней

Слизни тоже доставляют проблем на огороде. Они могут облепить капусту и съесть её за несколько дней. Здесь помогут следующие средства:

«Агрозин». Его применяют и для удобрения почвы, и для отпугивания вредителей.

«Улицид-ЭКО». Он вызывает у слизняков обезвоживание, и они гибнут.

Можно посыпать место, где замечены слизняки, солью — они будут избегать этих мест, так как соль сушит их тело. Но, к слову, и почве она принесёт только вред.

Как избавиться от муравьёв и других насекомых

Эксперт объяснил, что химикаты — это самый эффективный способ избавиться от всей живности, которая может уничтожить ваш огород. Современные средства абсолютно безопасны для людей, заверил он. Среди наиболее действенных препаратов он назвал «Командор», «Актару» и «Карфобос». Их плюс в том, что они сделаны из натуральных веществ, так что даже животным не навредят. А ещё у них широкий спектр действия — уничтожат и колорадского жука, и клопов, и блох, и муравьёв.

Достаточно эффективны и народные средства. Например, если посадить на огороде укроп, то к участку не приблизятся капустные гусеницы, с чесноком не будет улиток, мух и слизней. А если хотите, чтобы на картошку не садился колорадский жук, то сажайте хрен. От тли и капустной мухи, кстати, спасут бархатцы.

Как избавиться от сорняков