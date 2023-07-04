Садовод: чтобы избавиться от медведки, нужно сажать растения со скорлупой

Садовод Титков: чтобы избавиться от медведки, нужно сажать растения с яичной скорлупой
Садовод Титков: чтобы избавиться от медведки, нужно сажать растения с яичной скорлупой. Многие занимаются посадками в тёплое время года. Приятно, когда из почти невидимых семян вырастает хотя бы укроп или петрушка, что уж говорить о более капризных культурах. Правда, например, капусту, которую вы так усердно поливали, может за пару дней съесть какой-нибудь жук или слизень. Рассказываем, как такого не допустить.
Как избавиться от медведки
Как рассказал «Вечерней Москве» садовод Дмитрий Титков, обнаружить медведку (это такой большой летающий жук, похожий на сверчка) на участке просто: она стрекочет по ночам и оставляет на земле характерные ходы. Если вредитель повредил растение, оно в 100% случаев погибнет, так что избавляться от него нужно как можно скорее.
Эксперт назвал три способа борьбы с вредителем:
- Нужно вкопать бутылку с мёдом, квасом или пивом в землю на участке. Крышку оставить открытой. Медведку привлечёт запах напитка, она заползёт внутрь, а наружу вылезти уже не сможет. Ловушки можно расставить в ночь, а на утро избавиться от паразитов.
- Другой способ — положить яичную скорлупу в лунки при посадке растения. Медведка полакомиться ею и погибнет.
- Химические средства из магазина. Они бывают в виде гранул или спрея с натуральным составом.
Как избавиться от слизней
Слизни тоже доставляют проблем на огороде. Они могут облепить капусту и съесть её за несколько дней. Здесь помогут следующие средства:
- «Агрозин». Его применяют и для удобрения почвы, и для отпугивания вредителей.
- «Улицид-ЭКО». Он вызывает у слизняков обезвоживание, и они гибнут.
- Можно посыпать место, где замечены слизняки, солью — они будут избегать этих мест, так как соль сушит их тело. Но, к слову, и почве она принесёт только вред.
Как избавиться от муравьёв и других насекомых
Эксперт объяснил, что химикаты — это самый эффективный способ избавиться от всей живности, которая может уничтожить ваш огород. Современные средства абсолютно безопасны для людей, заверил он. Среди наиболее действенных препаратов он назвал «Командор», «Актару» и «Карфобос». Их плюс в том, что они сделаны из натуральных веществ, так что даже животным не навредят. А ещё у них широкий спектр действия — уничтожат и колорадского жука, и клопов, и блох, и муравьёв.
Достаточно эффективны и народные средства. Например, если посадить на огороде укроп, то к участку не приблизятся капустные гусеницы, с чесноком не будет улиток, мух и слизней. А если хотите, чтобы на картошку не садился колорадский жук, то сажайте хрен. От тли и капустной мухи, кстати, спасут бархатцы.
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