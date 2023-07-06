Лунный посевной календарь на июль 2023 для садоводов и огородников

В июле растения продолжают активно развиваться, некоторые культуры уже приносят первые плоды. Лунный посевной календарь на июль 2023 года поможет решить, в какие дни какие работы выполнять в саду и огороде, чтобы растения приносили радость и хороший урожай.

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«Рамблер» предлагает всем любителям растений заглянуть в лунный посевной календарь, чтобы знать, какие дни лучше всего подходят для тех или иных работ.

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Фазы Луны в июле 2023

Растущая луна – 1-2 июля

Полнолуние – 3 июля

Убывающая луна – 4-15 июля

Новолуние – 16-18 июля

Растущая луна – 19-31 июля

Критических периодов всего два – полнолуние и новолуние – эти дни считаются самыми неблагоприятными для выполнения любых работ, связанных с растениями. Поэтому смело планируйте отдых. В остальные дни сажать и ухаживать за растениями можно, но со знанием дела. Здесь значение имеет, в каком знаке зодиака находится Луна. Например, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы относятся к плодородным знакам, а Водолей, Лев и Овен считаются неплодородным. От этого зависит, какие работы можно проводить в саду и огороде.

График посевов и других работ по лунному календарю в июне

1, 2 июля – растущая Луна в Стрельце

Можно сеять лук на перо, а также сажать спаржу, шпинат, эндивию, зеленные культуры. День подходит для формирования плетей огурцов и пасынкования томатов, а также обработки от вредителей и болезней, внесения удобрений. Укоренять черенки, сажать ампельные и вьющиеся также разрешается. Чего делать не стоит, так это поливать и обрезать садовые деревья и плодовые кустарники.

3 июля – полнолуние

В этот день лучше ничего не делать с растениями. Дайте отдохнуть им и себе.

4 июля – убывающая Луна в Козероге

Можно высаживать рассаду, сеять мяту и зелень, а также бороться с вредителями и болезнями. Разрешается пасынковать и формировать томаты и огурцы, а также поливать и вносить органические и фосфорные удобрения. Обрезка, рыхление, удаление поросли и сорняков, внесение удобрение, пересадка многолетних цветов – все можно делать в этот день. Важно, следить за тем, чтобы не повредить корни растений.

5, 6 июля – убывающая Луна в Водолее

Хороший день для сбора семян и уборки чеснока. Также можно рыхлить, окучивать и полоть, бороться с вредителями и болезнями, проводить санитарную обрезку. А вот сажать, поливать и подкармливать растения лучше в другой день.

7, 8 июля – убывающая Луна в Рыбах

В южных регионах в эти дни можно сажать картофель для второго урожая, также можно сажать редис и другие культуры, прикапывать побеги для дальнейшего укоренения, готовить грядки для клубники, высаживать цветы. Поливать и подкармливать можно умеренно, нельзя обрезать и обрабатывать химическими препаратами.

9, 10 июля – убывающая Луна в Овне

Убирать чеснок и картофель, собирать семена, рыхлить сухую почву, полоть, прореживать, окучивать, уничтожать вредителей, косить газон. Не стоит пикировать, обрезать, пересаживать, укоренять, пасынковать, поливать и подкармливать.

11-13 июля – убывающая Луна в Тельце

Можно сеять семена зеленных культур, поливать, вносить подкормки, удалять сорняки, косить газон, укоренять усы клубники, сажать клубнелуковичные цветы, делить многолетники. Не стоит рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения, кроме цветов.

14-15 июля – убывающая Луна в Близнецах

Можно сеять и высаживать пряные травы, а также растения зеленных культур. День подходит для уборки чеснока и картофеля, борьбы с болезнями и вредителями, рыхления сухой почвы, окучивания и прополки. А вот пересадку, пикировку, полив и внесение удобрений лучше перенести на другой день.

16-18 июля – новолуние

В эти дни лучше ничего не делать с растениями. Дайте отдохнуть им и себе.

19, 20 июля – растущая Луна во Льве

Выкапывать картофель и чеснок, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, готовить грядки для клубники и земляники. Не стоит сажать, поливать и вносить удобрения.

21, 22 июля – растущая Луна в Деве

Можно сажать пряные травы, заниматься подготовкой грядок, обрезать, пасынковать, поливать, вносить минеральные и органические удобрения, прищипывать томаты, сажать декоративные растения, сеять газонные травы, укоренять черенки. Не нужно в этот день замачивать семена.

23-25 июля – растущая Луна в Весах

Можно сажать в теплицу рассаду огурцов, сеять шпинат, салат и сельдерей в грядки, подкармливать, поливать и рыхлить почву. Делать прививки и обрабатывать растения химическими препаратами.

26, 27 июля – растущая Луна в Скорпионе

Можно сеять петрушку, салат, шпинат, щавель, редис, высаживать рассаду цветной капусты, спаржи, поливать подкармливать и рыхлить почву, укоренять усы клубники и земляники, бороться с вредителями и болезнями, сажать цветы. Не слишком удачный день для выкапывания картофеля, обрезки, пасынкования и деления клубней и корневищ.

28, 29 июля – растущая Луна в Стрельце

Можно делать практически все, кроме полива, обрезки и пасынкования.

30, 31 июля – растущая Луна в Козероге