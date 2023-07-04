Как выращивать огурцы, чтобы они не горчили

Агроном Василий Яковлев рассказал, почему огурцы на грядках иногда становятся горькими. Вкус овоща напрямую связан с условиями выращивания продукта.

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В корневой системе из-за стресса, которое испытывает растение во время роста, накапливается вещество кукурбитацин. Это может происходить из-за сильных перепадов температуры, из-за жары, садовых вредителей, недостатка влаги или слишком глинистой почвы.Важно защищать овощи от холода и резких изменений температуры. В ночное время теплицу нужно закрывать, а при выращивании в открытом грунте – укрывать грядки защитным материалом. От палящего солнца огурцы тоже нужно защищать с помощью навесов или зеркальной пленки.

Самое важное условие – своевременный полив, особенно в засушливые периоды. Огурцы нужно поливать теплой водой из расчета литр воды под каждый куст. Это избавит растения от стресса и улучшит вкусовые качества урожая. Сохранить увлажненность, если рядом нет кустов, поможет мульчирование.