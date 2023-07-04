Из чего складывается уникальный аромат нашего дома

У каждого жилого помещения есть свой уникальный аромат - запах дома. Мы чувствуем его, когда возвращаемся с работы или приходим в гости. Он расслабляет и дает ощущение комфорта. "Неделя" выяснила, из чего он складывается и можно ли его изменить.

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Ученые уже давно установили, что существует определенная связь между запахами и нашим самочувствием. Цитрусовые повышают настроение, тонизируют, жасмин и лаванда, наоборот, успокаивают. А особый, не поддающийся описанию аромат, который мы ощущаем, когда приходим домой, сигнализирует о комфорте и уюте. Но в действительности "запах дома" - это сочетание множества ароматов из самых разных источников.

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По словам эксперта по обонятельным коммуникациям Андрея Щемелинова, основой этого запаха всегда является материал, из которого построено здание.

"Если это деревянный дом, то будут присутствовать древесные нотки, если кирпич или бетон - соответствующие тонкие запахи. Они никогда не выветриваются полностью и остаются фоном, на который наслаиваются все остальные ароматы, например, побелки, краски, обоев. К этому прибавляются запахи тех вещей, которые находятся внутри: например, мебели, в том числе материала, из которого она сделана, клея, обивки, картин, книг, цветов. Вещей, которые не имеют запаха, не существует", - поясняет он.

По словам эксперта, регулярное проветривание уменьшает их концентрацию, но остаются микроволны, которые смешиваются в общий аромат.

Газета The Washington Post обращает внимание на еще одну важнейшую составляющую: индивидуальный запах человека. Издание цитирует дизайнера ароматов Дону Голдворм: "Мы - ходячие духи. Мы пахнем всем: от лака для волос и лосьона для тела до шампуня, геля для душа и зубной пасты. Кроме того, у людей тоже есть свой индивидуальный запах, который определяет их уникальная последовательность ДНК". По словам Памелы Далтон, когнитивного психолога из Центра химических ощущений Монелла в Филадельфии, именно этот генетический запах тела позволяет розыскным собакам "брать след" конкретного человека, обнюхав его одежду или предметы личного пользования. Они способны отыскать пропавшего по его запаховому следу давностью от минуты до нескольких часов в любых климатических и географических условиях.

Ничего удивительного, что в нашем доме этот аромат сохраняется и становится важной частью общей картины. По словам Андрея Щемелинова, наш запах зависит и от состояния здоровья, образа жизни, наконец, от того, что мы едим.

"Сами мы этот запах не чувствуем. Мы к нему слишком привыкли, ведь он с нами 24 часа в сутки. Вообще ежедневно мы слышим порядка тысячи ароматов, но фиксируем свое внимание только на наиболее резких, концентрированных или незнакомых", - поясняет он.

Значение имеет даже возраст жильцов. Например, квартира, в которой живут только взрослые, будет пахнуть иначе, чем дом с детьми, привносящими в него ароматы, связанные с детством. В доме пожилых людей к общему аромату примешивается запах лекарств. А о влиянии на запах в квартире домашних животных нечего и говорить.

Свой вклад в общую картину вносят стиральный порошок, мыло и чистящие средства, пища, которую мы готовим.

"Кухонные запахи разносятся по всему помещению и впитываются в мебель, стены, в зависимости от пористости структуры материалов. Люди готовят постоянно, поэтому и ароматы еды разной степени концентрированности присутствуют в доме всегда", - добавляет Андрей Щемелинов.

Можно ли изменить аромат своего дома? Эксперты уверяют, что можно. Автор книги "Ты лучше, чем твой беспорядок" Рейчел Хофман советует чаще проветривать помещение, убираться, выносить мусор, использовать или выбрасывать открытые упаковки с приправами, мыть полки холодильника, избавляться от ненужной мебели и вещей, стирать занавески хотя бы раз в год. "Ковры, декоративные подушки, обивка, постельное белье и оконные шторы - это настоящие магниты для неприятных запахов", - предупреждает она.

Но, конечно, самым очевидным подспорьем могут стать ароматические свечи и диффузоры. Можно даже самим придумать запах для своего дома. Именно этим занимаются дизайнеры ароматов. По словам Андрея Щемелинова, в России эта профессия не распространена - у нас этому не учат и никогда не было такой культуры. По его словам, "этому обучаются по несколько десятков лет и помимо образования и навыков нужно иметь талант - "хороший нос". Российские компании, которые занимаются дизайном запаха помещений, прибегают к услугам иностранных специалистов, в распоряжении которых имеется библиотека из порядка семи тысяч разных ароматов. Их возможности почти безграничны.

Эксперт пояснил, что, как правило, все начинается с разговора с клиентом: нужно выяснить, какого именно эффекта он хочет добиться.

"Кто-то хочет зимой вспомнить о лете, и ему нужен запах свежескошенной травы. Кому-то, наоборот, необходимо поддержать атмосферу новогодних праздников ароматом хвои. Чаще всего в городе, где людям, как правило, не хватает природы, заказывают запахи цветочной лужайки, смолы и коры дерева, тропических цветов. Самым удивительным был заказ одного из наших клиентов, который попросил воссоздать в его доме запах его детства. Он назвал несколько необходимых составляющих: библиотека из дерева с книгами в кожаном переплете и печенье с корицей, которое пекла его бабушка", - рассказал он.

Но, даже если вы тщательно продумали аромат своего дома, вы вряд ли будете его чувствовать. Обонятельная адаптация, или "носовая слепота", не позволяет нам ощущать запахи уже после нескольких вдохов.

"Когда рецепторы в носовых полостях раздражаются переносимыми по воздуху молекулами, входящими в состав запахов, они перестают реагировать", - цитирует The Washington Post Памелу Далтон.



"Обоняние - это эволюционное преимущество людей. Оно предназначено для того, чтобы предостерегать нас от таких опасностей, как испорченная еда или ядовитые фрукты. Если мы считаем окружающую среду безопасной, мы перестаем ощущать ее запах", - поясняет психолог.

Тем не менее запах дома имеет огромное значение, потому что он связан с чувством защищенности.

"Когда мы чувствуем знакомый аромат чего-то, что нам нравится, это вызывает позитивные эмоции - мозг говорит нам, что мы на своем месте", - говорит Далтон.