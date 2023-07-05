Но в закрытом пространстве холодильника запахи остаются надолго и будто пропитывают собой все остальные продукты.

Если в вашем холодильнике постоянно присутствует неприятный запах, не спешите покупать дорогостоящие специальные средства для его устранения. Вам понадобится всего лишь марля, рис и соль – доступные и простые ингредиенты, которые найдутся в любом доме.

1. Наполните марлю смесью риса и соли, примерно в равных пропорциях. Завяжите марлю, чтобы рис не высыпался, и убедитесь, что мешочек достаточно плотный.

2. Расположение мешочка в холодильнике:

Теперь, когда ваш мешочек готов, поместите его на одну из полок холодильника. Рекомендуется разместить его на верхней полке, чтобы запахи быстро впитались. Оставьте мешочек в холодильнике на 24-48 часов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Okeyluba.