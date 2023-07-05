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Можно ли давать собакам клубнику и другие ягоды и фрукты

Любимому питомцу невозможно отказать, если он подходит к человеку во время еды и начинает выпрашивать что-то. Однако в некоторых ситуациях это делать нужно, так как многие вещества в продуктах питания человека являются ядом для собак.

Можно ли давать собакам клубнику и другие ягоды и фрукты
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Если вы привыкли кормить питомца едой со стола, то лучше каждый раз уточнять, насколько она может быть опасна для него. О том, можно ли давать собаке клубнику, ягоды и фрукты — в материале “Рамблера”.

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Общие рекомендации

Давать ягоды и фрукты собакам можно, но не все. Старайтесь давать собакам только сезонные фрукты и ягоды. Дело в том, что если вы купите их в несезон, то возрастает вероятность концентрации вредных веществ в них. Также не стоит давать их в больших количествах — это может вызвать рвоту и диарею. Всегда вынимайте косточки из плодов, которые вы даете собаке, чтобы она не подавилась.

Если вы заметили у вашей собаки негативную реакцию на продукты питания, то сразу же обращайтесь к специалисту.

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Какие фрукты и ягоды можно давать собакам

Так как фрукты и ягоды собакам можно, но не все, есть список рекомендаций того, какие плоды им употреблять будет полезно.

  • Крыжовник — улучшает пищеварение;
  • Клубника — повышает иммунитет;
  • Черника — улучшает зрение;
  • Яблоки — делают шерсть блестящей и облегчают расчесывание;
  • Дыня и арбуз — способствуют выведению вредных веществ из организма (не забудьте вынуть косточки);
  • Персики и абрикосы — нормализуют стул;
  • Груша — полезна для сердца.

Помните, что у собаки может быть индивидуальная непереносимость продуктов. Если вы даете ей его в первый раз, внимательно следите за реакцией питомца и ни в коем случае не давайте фрукты в больших количествах. Для маленьких собак четверть или половина плода является допустимой нормой в день. Для больших — половина или одна штука.

Какие фрукты и ягоды собакам категорически нельзя

Некоторые фрукты и ягоды могут содержать опасный для собак яд. И даже если сначала у питомца не было на него реакции, то в будущем этот продукт стоит ограничить. Некоторые из них содержат токсины, которые накапливаются в организме, а потом способствуют появлению различных заболеваний и снижению иммунитета.

  • Цитрусовые — могут вызвать серьезную аллергическую реакцию и раздражение кишечника;
  • Виноград — способствует накоплению токсинов и вызывает диарею;
  • Авокадо — провоцирует болезни сердца и легких;
  • Сухофрукты и консервированные фрукты — могут стать виновниками лишнего веса из-за наличия сахара;
  • Айва — вызывает рвоту и диарею;
  • Вишня — содержит яды для собак.
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