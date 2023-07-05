Не кладите эти 5 предметов в посудомоечную машину, чтобы не сломать ее

При правильной установке посудомоечные машины способны прослужить до 10 лет. Однако существуют предметы, которые могут повредить саму посудомойку, если их поместить внутрь.

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Эксперты по бытовой технике из RGBDirect назвали предметы, которые могут повредить посудомоечную машину, если их туда положить. Никогда не пытайтесь их мыть в посудомойке.

Оловянная фольга или металлические предметы. Они могут нанести ущерб внутренней части посудомоечной машины или создать искры, что может быть опасно.

Очень горячие или очень холодные предметы. Резкое изменение температуры способно увеличить нагрузку на компоненты посудомоечной машины. Подобные предметы могут вызвать нечто вроде теплового удара и потенциально повредить машину.

Несъёмные этикетки или наклейки. Тепло и влага могут привести к разрушению таких наклеек или этикеток. Их части к тому же способны забить механизмы посудомоечной машины или повредить другую посуду.

Пластик, который нельзя мыть в посудомоечной машине. Такие предметы могут деформироваться, плавиться или выделять токсичные химические вещества.