Как бороться с вредителями на даче нестандартными способами

Эксперты рассказали изданию «АиФ-Томск», что существует ряд хороших проверенных способов, которые помогут избавиться от тли на дачном участке. Причём всё это без необходимости использовать химические средства.

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Превентивный удар

Бороться с тлёй нужно ещё до её появления — защитить свой участок. Например, туда можно привлечь маленьких птиц, лягушек или полезных насекомых. Животные будут охотиться на тлю и других вредителей.

Также очень помогает регулярный уход за растениями: полив и удобрение помогут им быть сильными и устойчивыми к атакам тли, поэтому у вас будет больше времени успеть избавиться от насекомых, чтобы сами растения это пережили. Если за урожаем/садом как следует ухаживать, то растения смогут даже самостоятельно бороться с вредителями.

Нестандартные способы борьбы с тлёй

Если тля всё-таки появилась на даче, то самый простой (и в то же время энергозатратный) метод — механическое удаление тли с растений. Для этого надо поливать растения из шланга, чтобы сполоснуть насекомых с листьев. Но не нужно бить по листьям с сильным напором — они всё же не железные.

Также можно использовать липкие ленты или бумажные ловушки, которые привлекут тлю. Они, подобно мухам и комарам, будут слетаться на липучку.

Помочь избавиться от тли могут природные репелленты. Некоторые растения — мята, чеснок, лук и ромашка — могут отпугивать насекомых, тлю в том числе. Так что можно высаживать эти растения рядом с теми, которые рискуют привлечь голодных букашек. Также можно приготовить настой из этих растений и опрыскать им заражённые листья.

Если ничего не помогло, попробуйте завести на участке полезных птиц. Например, перепёлок. Эти маленькие птицы любят охотиться на вредителей и могут быть полезными в борьбе с тлей.