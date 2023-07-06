Названы шесть опасных комнатных растений

Выбирая комнатные растения из списка ниже, следует учесть их ядовитость и способность вызывать аллергию. Особенно это важно, если в доме есть дети, которые могут из шалости оторвать и съесть цветок. Также ухаживать за ними следует в плотных резиновых перчатках, избегая прямого контакта с кожей.

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Плющ. Стебли и листья содержат ядовитый сок. При попадании на кожу он вызывает зуд, покраснение, появление волдырей. Тщательно промойте пораженный участок мыльной водой. Если же сок попал внутрь организма, то может начаться тошнота и рвота. В таких случаях стоит срочно вызывать скорую помощь.

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Филодендрон. Стебли, листья и корни содержат ядовитый сок, который раздражает слизистую оболочку и кожу. В случае поражения организма действовать следует, как и в случае с плющом.

Диффенбахия. Стебли, листья и корни содержат ядовитый сок, который при попадании на кожу вызывает воспаление и красноту, похожие на ожог. При попадании на слизистую или внутрь организма вызывает раздражение и воспаление, может быть отек языка и гортани. Стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Монстера. Здесь ядовитый сок содержат только листья. При попадании в организм яд вызывает онемение и отек слизистых, а чувство жжения может сохраняться в течение нескольких недель. Здесь тоже нельзя медлить - звоните 103.

Молочай. Опасность представляет млечный сок, который есть в листьях и стебле.

При попадании на кожу сок вызывает ожог, а попадая в организм — тошноту, отек языка, потерю сознания. Лечение тоже - мыльная вода и экстренная служба.

Олеандр. Пожалуй, самое опасное комнатное растение. попадая в организм, вызывает нерегулярное или замедленное сердцебиение, слабость, сонливость, головную боль, головокружение, туман перед глазами, боль в животе, диарею, рвоту, дезориентацию. Отравление олеандром может привести к смерти.