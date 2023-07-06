6 вещей в интерьере, которые всегда повышают настроение

Помогите себе быть бодрым, активным и счастливым.

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Добавьте в интерьер квартиры предметы, которые гарантированно вызовут улыбку или заставят почувствовать себя значительно комфортнее. Такие милые детали специалисты называют «дофаминовым декором»: акценты повышают уровень гормона счастья, помогая избавиться от стресса и тревожности.

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Помните, что в дофаминовом декоре индивидуальность важнее всего: нет правильных оттенков или сочетаний, модных принтов — только то, что заставляет именно вас чувствовать себя лучше.

Забавные мелочи

Небольшие детали часто становятся главным источником настроения. Например, в одежде милая сумочка, перчатки, забавный шарф сделают оригинальным даже скучный наряд. А в интерьере эту роль берут на себя практичные и не очень акценты: кружка со смешной картинкой, необычная вазочка, оригинальный коврик у входной двери или ночник на тумбочке. Каждый раз, когда взгляд будет падать на эти предметы, настроение будет повышаться.

Текстиль

Дофамин вырабатывается при воздействии на все чувства, а тактильные ощущения усиливают комфорт и помогают расслабиться. Поэтому так важно позаботиться об удобных подушках, пушистых ковриках и мягких пледах. Не менее важны приятные на ощупь полотенца, которые будут вас радовать после принятия душа.

Аромат

Еще одно воздействие на органы чувств — запахи. Иногда они влияют на настроение даже больше, чем вся обстановка. Выберите ароматы, которые вас радуют, и расставьте дома диффузоры. Вечером используйте свечи и благовония, пусть они успокаивают и настраивают на отдых.

Нескучные стены

Яркие постеры и картины на стенах сделают помещение более фактурным и радостным. Выбирайте необычные сюжеты и стильные рамки, с их помощью можно преобразить даже самый заурядный интерьер.

Цветы

Живые цветы заставляют чувствовать себя радостно, поэтому, даже если вам не дарят их каждую неделю, старайтесь покупать букеты самостоятельно. Можно использовать сезонные цветы, обычно они недорогие и отлично смотрятся в вазах: весной комнату наполнит нежным ароматом сирень, а летом интерьер разбавят ромашки, васильки, подсолнухи, осенью можно использовать кленовые листья, а зимой купите цветок в горшке.

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