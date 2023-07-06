Какие вещи никогда нельзя греть в микроволновке

СВЧ-печь, также известная как микроволновка, является одним из великих изобретений прошлого века. Хотя сравнивать ее с технологиями, такими как сверхзвуковые двигатели или атомные реакторы, может быть несправедливо, нельзя не признать ее удобство. Однако, важно соблюдать правила эксплуатации и не помещать внутрь некоторые предметы.

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Яйца

Несмотря на многочисленные лайфхаки, которые можно найти в интернете, сварить яйцо в микроволновке не получится. Оно обязательно взорвется, оставляя остатки белка и желтка на внутренних стенках печи.

Фольга, металл и металлизированная упаковка

Использование фольги или металлической посуды в микроволновке может вызвать взрыв или возгорание. Поэтому необходимо избегать использования таких материалов, включая тарелки и чашки с металлизированными рисунками и украшениями.

Пластиковые и пенопластовые контейнеры

Многие пластиковые и пенопластовые контейнеры содержат вредное соединение бисфенол, которое может испаряться и переходить в пищу под воздействием микроволнового излучения. Это может негативно сказываться на здоровье, поэтому рекомендуется использовать специальные стеклянные емкости вместо них.

Кружка с водой

В микроволновке вода может разогреваться выше температуры кипения без образования пузырьков и испарения. Это может привести к опасности обжечься кипятком, который образуется в кружке.