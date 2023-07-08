Химик объяснила, как отстирывать пятна крови, кофе и чая

Вещи с пятнами крови, кофе, чая, варенья, а также испачканные молочными продуктами необходимо стирать только в холодной воде. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

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Она пояснила, что от горячей воды данные загрязнения еще больше въедаются в ткань. "Горячая вода провоцирует ряд химических реакций, например, свертывание белков, после чего такие пятна въедаются в ткань. Вывести их затем гораздо сложнее. Такие загрязнения можно стирать только в воде температурой не выше 30 градусов", — добавила Юрова.