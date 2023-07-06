Дачникам предложили бороться с тлей с помощью водки

Эксперты отметили, что тля может размножаться быстрыми темпами и повреждать даже серьезные посадки, в том числе молодые фруктовые деревья. Для избавления от вредителей они посоветовали приготовить раствор с содержанием водки. Для этого необходимо растворить в десятилитровом ведре, наполненном водой, две столовые ложки перекиси водорода и две столовые ложки водки. После этого получившимся средством можно обрабатывать посадки.