Что посадить на даче, чтобы отпугнуть комаров от участка

Проводить вечера на открытой веранде за неспешными разговорами - идиллическая картинка, которую каждый раз портят комары.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, какие растения отпугивают комаров и как унять зуд, если комар все-таки укусил.

Видео дня

Некоторые растения могут отпугивать комаров своим запахом или своими химическими свойствами. Вот некоторые из них:

Лимонная трава: имеет сильный цитрусовый аромат, который отпугивает комаров.

Лаванда: ее аромат нравится людям, но не комарам. Она может быть эффективной в отпугивании этих насекомых.

Мята: комары не любят запах мяты, поэтому выращивание мяты может помочь отпугнуть их.

Базилик: его аромат может отпугивать комаров.

Цитронелла: это растение содержит масло, которое отпугивает комаров. Часто используется в свечах и маслах для отпугивания насекомых.

Герань: ее аромат может быть неприятным для комаров и помочь отпугнуть их.

Розмарин: его аромат также может эффективно отпугивать комаров.

Эти растения действительно могут помочь отпугнуть комаров, но нельзя сказать, что они эффективны на сто процентов. Для более надежной защиты от комаров рекомендуется использовать и другие методы.

Если вас укусил комар, снять зуд можно разными способами.

Лед: холод снижает воспаление и зуд. Оберните лед в мягкую ткань и приложите к укусу на несколько минут. Антигистаминные кремы или лосьоны: эти препараты могут помочь снять отек и уменьшить воспаление. Средства с ментолом или камфорой: такие средства охлаждают кожу снимают зуд от укуса комара. Гель алоэ вера: натуральный гель алоэ вера успокаивает кожу и снимает зуд. Овсяная мука: сделайте пасту из овсяной муки и воды и нанесите на укус. Овсяная мука обладает успокаивающими свойствами и может помочь снять зуд. Сода: сделайте пасту из соды и небольшого количества воды, вместо соды можно использовать соль. Сода может помочь успокоить зуд.

И самое сложное - постарайтесь не чесать укус, так как это только усиливает зуд и воспаление. А кроме того, повышает риск того, что присоединится инфекция.