Самое эффективное средство от клещей для собак

Клещи активизируются в теплую погоду. Их стоит опасаться, потому что они переносят множество опасных заболеваний. Среди них пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз. Эти кровососущие паразиты любят прятаться в растительности, а потому легко могут зацепиться за вашего домашнего питомца во время прогулки. Защитить свою собаку можно при помощи специальных средств.

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"Рамблер" рассказывает, какие средства от клещей лучше всего подойдут собаке.

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Таблетки

Самое эффективное средство от клещей — таблетки. Их удобно использовать, а все тело питомца будет полностью защищено. Таблетки начинают действовать уже буквально через несколько часов, а эффект длится долго — от 1 до 3 месяцев. Даже если вы искупаете своего пса, то сможете сохранить действие препарата. Кроме того, домашнего любимца можно свободно гладить: лекарство не попадет вам на кожу. Еще один плюс — животное после них совершенно не пахнет.

Лучше всего подойдут таблетки, которые содержат сароланер и флураланер. Эти вещества абсолютно безопасны для животных и при этом вредны для блох и клещей.

Капли

Обычно капли точечно наносят на холку животного пипеткой или дозатором. Они не всасываются в кровь, что может стать преимуществом для хозяев, которые боятся побочных эффектов от таблеток. В течение месяца клещи будут опасаться вашу собаку. Более того, паразиты погибают еще до того, как они успеют укусить питомца: это снижает риск подхватить опасные заболевания.

Примерно два дня после нанесения капель пса лучше совсем не мыть. Стоит также следить за тем, чтобы он не слизал жидкость с кожи до того, как она полностью впитается. Подойдут препараты, которые содержат фипронил, сароланер, флураланер.

Ошейник

Такие ошейники обычно пропитаны специальными веществами, которые отпугивают клещей. Действие ошейника начинается примерно через 2-4 дня. Несмотря на то, что его всегда можно легко снять, большая часть тела питомца остается необработанной. Это делает пса легкой мишенью для клещей. Кроме того, ошейники необходимо менять несколько раз за сезон. Они будут хорошим дополнением для других более эффективных средств, но не основным.