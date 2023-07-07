Раскрыт правильный способ стирки джинсов

Специалист рассказал, что упомянутый предмет гардероба склонен к выцветанию из-за многократной стирки. По его словам, сохранить внешний вид изделия помогут обычные продукты. Так, Холевич посоветовал замочить брюки в холодной воде, предварительно вывернув их и добавив в жидкость одну чашку уксуса и столовую ложку соли. «Затем оставьте их на 30-60 минут», — добавил он.