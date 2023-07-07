3 способа, как охладить квартиру без кондиционера

Москва с 6 на 7 июля пережила «тропическую» ночь, минимальная температура не опускалась ниже плюс 20 градусов. Это явление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Натальи Рубенковой, как охладить квартиру, если нет возможности установить кондиционер.

Вентиляторы

По ее словам, один из лучших способ охлаждения помещения во время жары — вентилятор. Однако важно пользоваться им правильно.

— Если у вас нет возможности установить кондиционер в квартире или в загородном доме, можно купить вентилятор. Это достаточно бюджетный вариант. Хорошая модель стоит около двух тысяч рублей. Но не забывайте закрывать окна, когда пользуетесь этим электрическим прибором, — рассказала она.

А для большего охлаждения помещения поставьте напротив вентилятора емкость с ледяной водой. Холодные испарения создадут эффект прохлады в квартире, отметила специалист.

Фольга для окон

Специалист подчеркнула, что солнечные лучи проникают через окна в жилое помещение и нагревают воздух. Сейчас продается специальная фольга с покрытием, которое отражает солнце и затемняет окна.

— В магазинах продается самоклеящаяся защитная фольга. Также можно приклеить ее на скотч. Это метод максимально защитит квартиру от проникновения солнца, а воздух в помещении будет оставаться прохладным, — сказала Рубенкова.

Влажная уборка

Эксперт по домоводству заверила, что влажную уборку в жаркую погоду нужно делать как можно чаще.

— Я рекомендую мыть полы и протирать поверхности холодной водой. Она увлажнит воздух и создаст небольшую прохладу в квартире, — подытожила Рубенкова.