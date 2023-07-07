Россиянам назвали эффективные способы избавиться от комаров на даче

Избавиться от комаров на даче можно, устранив лишнюю тень на участке. Эффективные способы борьбы с этими насекомыми назвал агроном Василий Яковлев, сообщают «Аргументы и Факты».

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Избавление от комаров эксперт советует начать с мест их размножения — участков со стоячей водой. Бочки и другую тару специалист рекомендует накрывать крышками, а декоративные пруды и водоемы — пленкой. Кроме того, следует ликвидировать заросли, чтобы реже возникали лужи — для этого нужно своевременно косить территорию и убирать сорняки.

Полезным также будет высадить на участке мяту, полынь, лаванду и гвоздику — комары не любят резкие запахи. Насекомых также отпугнет аромат хвойных деревьев и кустарников — елей, сосен, туй и можжевельников.

Эффективными в борьбе с комарами агроном также назвал электромагнитные и ультразвуковые приборы — они работают от сети и заставляют кровососов облетать участок стороной. Площадь воздействия таких отпугивателей обычно достигает 40-50 квадратных метров.

К наиболее радикальным способам борьбы с насекомыми относится обработка участка химическими препаратами. Доверять этот процесс эксперт посоветовал специалистам, так как действующие вещества очень токсичны.