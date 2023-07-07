Как ухаживать летом за перцами

Перец относится к числу наиболее популярных огородных культур. Его можно эффективно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.

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Поскольку перец относится к теплолюбивым растениям, обязательно обустройте грядки так, чтобы можно было накрыть их пленкой, если температура воздуха опустится ниже 15 градусов.

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Как правило, на огородных участках выращивают сладкий (болгарский) и горький перец. Их сорта подразделяются на ранние, среднеспелые и поздние. В большей части России предпочитают выращивать ранние и среднеспелые сорта, которые начинают плодоношение в середине-конце июля. Поздние сорта подходят только жителям южных регионов.

Правильный уход за перцем в летние месяцы

От того, насколько правильно вы будете ухаживать за перцами в летний период, зависит будущий урожай. Даже высадив в теплицу или грунт прекрасную рассаду, можете не ждать урожая, если вы проигнорировали необходимые агроприемы в процессе выращивания.

Условия произрастания

Для хорошего активного роста и оперативного вступления в плодоношение перцу необходимо большое количество солнечного света. Он очень плохо реагирует на затенения.

При выращивании перца очень важен температурный режим. Он должен быть на уровне 25-26 градусов. При 16 градусах рост перца приостанавливается. При температуре выше 29 – прекращается опыление, нежные цветки сохнут и опадают.

Естественно, в теплицах гораздо проще контролировать температурный режим. Над открытыми грядками лучше сразу установить высокие дуги, которые можно будет использовать для натягивания пленки в случае похолодания.

Подкормка

На протяжении всех летних месяцев перец необходимо подкармливать. Достаточно сделать это трижды за сезон.

Первую подкормку обычно проводят спустя две недели после высадки рассады. Можно внести комплексное удобрение, состоящее из суперфосфата (30г), сернокислого калия (25г), аммиачной селитры (15г) и 10 литров воды. Также подойдет готовый минеральный комплекс для подкормки овощных культур летом.

Вторую подкормку проводят в начале образования завязей. Для этого берут раствор навозной жижи, разбавленный водой в соотношении 1 к 10.

Третья подкормка осуществляется в период плодоношения. В это время можно использовать зольный раствор (литровая банка золы на ведро воды) или раствор монофосфата калия (30 граммов на 10 литров воды).

Полив

Чтобы получить сочные и мясистые плоды, необходимо обеспечить перцы большим количеством воды. Поливайте их регулярно. В очень жаркую погоду лучше делать это каждый день, в обычную – через день. 5 литров воды под каждый куст.

Для полива необходимо использовать исключительно теплую воду (25 градусов). Холодная вода затормозит или вообще прекратит рост кустов. Растения могут заболеть.

При поливе обращайте внимание на то, чтобы вода не попадала на цветки. В противном случае процесс опыления может прекратиться. Чаще всего подобная проблема встречается у гибридов и низкорослых сортов. Поливайте их прямо под корень.

Поливать следует вечером или рано утром. Главное, чтобы не было жарко.

Рыхление

Не забывайте после каждого полива рыхлить землю вокруг кустов. Это предотвратит образование почвенной корки, не дающей кислороду поступать к корням.

После рыхления можно нанести слой мульчи из сена или соломы. Мульчирующий слой поможет удержать влагу в почве и остановит рост сорняков.

Под перцами не должно быть никаких сорняков. На них обязательно появятся какие-нибудь вредные насекомые, которые в итоге окажутся на перцах.

Удаление цветков

Коронный цветок, первым образующийся на перце, оставлять нельзя. Если вам ужен большой урожай, обязательно его уберите.

После появления коронного цветка перец начинает все силы направлять на образование завязей. Куст при этом может потерять силы, ведь он еще недостаточно развит. Убирая первоцветы, вы направляете питательные вещества на укрепление стебля и корневой системы.

Первоцветы располагаются в первой пазухе листьев.

Проветривание

Если перцы растут в теплице, а на улице стоит сильная жара, необходимо обеспечить проветривание теплицы. Главное, не забывайте, что сквозняк для перцев губителен. Проветривайте теплицу, открыв форточки и двери с одной стороны.

Подвязка

Мощные высокорослые кусты перца нуждаются в подвязке. Идеальное время для этого – период цветения. В противном случае крупные плоды притянут стебли к земле или сломают их.

Гибридам и высокорослым сортам потребуется шпалера. В теплице можно горизонтально натянуть под потолком проволоку. На открытых грядках проволока натягивается между двумя столбами, стоящими по концам и в середине.

Закрепите на каждом кусте под третьими пазухами листьев веревку. Второй ее конец закрепите на шпалере. Для низкорослых сортов будет достаточно колышков, вбитых рядом с растениями. Останется только подвязать каждый куст.

Формирование для роста

Данную операцию необходимо проводить до начала цветения. Лишние листья и побеги будут отнимать у растений питательные вещества, что приведет к слабому цветению и маленькому урожаю.

Аккуратно отломите от стебля все отростки, находящиеся ниже первого разветвления. Избавьтесь от лишних листьев, загущающих и затеняющих куст.

Места отлома обработайте раствором марганцовки или припудрите древесной золой, чтобы инфекция не попала в ткани растения.

Уборка урожая

Перцы плодоносят волнообразно. Первыми созревают плоды нижнего яруса, затем среднего и последними – верхнего яруса. В большинстве случаев перцы созревают в конце августа – начале сентября. Плодоношения может продолжаться до первых заморозков.

Собирая плоды, срезайте их при помощи острого ножа. Оставляйте на перцах 2-3-сантиметровый хвостик.

Секреты опытных садоводов

Напоследок несколько советов от опытных огородников

Если в теплице температура поднимается выше 30 градусов, накройте ее с солнечной стороны каким-нибудь белым полотном. Например, простынями.

В жаркую погоду на грядках с перцами можно растянуть тонкий нетканый материал, закрепив его на дугах. Главное не фиксировать его к земле, чтобы воздух свободно циркулировал.

Чтобы защитить перцы от вредителей, посейте по бокам грядок бархатцы, базилик и настурцию.