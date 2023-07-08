10 привычек хозяев, которые заставляют собак нервничать

Стрессу подвержены не только люди, но и животные.

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Рассказываем о распространенных привычках хозяев, которые заставят питомца зря переживать.

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Торопить собаку на прогулке

Нюх собаки — особый инструмент познания окружающего мира, который можно сравнить по важности со зрением. Лишать собаку возможности тщательно обнюхать то, что она хочет, жестоко. Поэтому на прогулке позвольте ей направлять вас и вдоволь исследовать интересующие объекты. Если питомец остановился, наберитесь терпения и дождитесь, пока он закончит. Наверняка вы бы испытали дискомфорт, если бы вам закрыли глаза, не дав рассмотреть что-то занимательное.

Одевать питомца

В отличие от кошек, собаки чаще готовы носить одежду, но это не значит, что они получают от процесса удовольствие. Некоторые породы хорошо переносят попытки их наряжать, особенно когда это помогает противостоять холоду. В ходе одевания нельзя игнорировать реакцию четвероного друга. Если собака злится и пытается убежать, самое время осознать, что костюм не кажется ей забавным. А попытки его натянуть — не что иное, как насилие. Одежда может не только быть источником стресса, но и негативно влиять на кожу и шерсть — выбирайте наряды с умом.

Оставлять собаку дома одну

Тревоге, вызванной разлукой, подвержены в основном молодые и пожилые собаки: первые еще не привыкли к тому, что их оставляют одних, а вторые постепенно теряют способность заботиться о себе самостоятельно. В результате животное может испытывать огромный стресс — постоянно скулить и лаять вплоть до прихода хозяина. Чтобы этого избежать, рекомендуется увеличивать время разлуки постепенно и перестать обращать на питомца внимание за 20 минут до выхода. Такой подход сделает момент расставания не таким драматичным.

Держать на коротком поводке

Не секрет, что большинству пород нужны активные тренировки на свежем воздухе — бег укрепит здоровье питомца. Особенно актуальны пробежки для собак, которые живут в городских квартирах — дома в таком случае не разгуляешься. Выгуливать любимца желательно хотя бы несколько раз в неделю, но, если это по какой-то причине невозможно, убедитесь, что поводок не слишком натянут и не сковывает его движений.

Притворяться, что бросаете мяч

Ничто так не радует собак, как игры с хозяином. Но только при условии, что человек не пытается обмануть. Когда вы делаете вид, что бросаете мяч, но прячете его за спиной, игра кажется веселой только вам. Собака испытывает недоумение и беспокойство. Регулярное устраивание таких трюков может привести к потере доверия. Полноценные игры, напротив, формируют эмоциональную связь и приносят радость не только вам, но и четвероногому другу.

Давать одну команду разными словами

Само собой, вы можете болтать с питомцем сколько душа пожелает, но, когда речь заходит о командах, будьте добры выражать их одинаково. Например, если наравне с «садись» вы будете произносить нечто вроде «давай же, присаживайся», собака будет сбита с толку: питомец поймет, что вы чего-то от него хотите, но не сможет понять, чего именно. Не менее важен тембр голоса: помните, что животное не училось в общеобразовательной школе — оно связывает звучание и действие, а не набор букв с его значением.

Быть строгим

Исследования показали, что собаки, выросшие во враждебной среде, чаще страдают от стресса. Постоянные крики, наказания, сдерживающие команды и натянутый поводок могут вызвать серьезное беспокойство. Не только жестокое, но и излишне строгое обращение с животным сформируют дурной характер. Чаще всего достаточно позитивного подкрепления для формирования желаемых навыков. В обучении при ошибках достаточно говорить строгое «нет» и игнорировать питомца какое-то время — это достаточно значимое наказание.

Не соблюдать распорядок дня

Привычки помогают собакам чувствовать себя счастливее, ведь все их ожидания претворяются в реальность. Не говоря уже о важности прогулок для животных, которые не могут ходить в туалет на территории проживания. Составьте расписание приемов пищи, прогулок, игр и отдыха, пока щенок еще не превратился во взрослую собаку. Животные, у которых нет установленного распорядка дня, чаще испытывают стресс, депрессию и проявляют беспокойство.

Подвергать собаку воздействию громких звуков

Резкие громкие звуки легко заставят поволноваться даже самого спокойного человека. Разница с восприятием собак в том, что они не понимают, откуда исходит тот или иной звук, поэтому могут одинаково бояться фейерверков и громкой музыки. Пережить воздействие шума, от которого вы не способны оградить питомца полностью, поможет убежище — место, где можно спрятаться в случае испуга. Например, пространство под кроватью, большая коробка. Испуганное животное успокоится и выйдет, когда будет готово, а вы будете рядом — только не вытаскивайте насильно питомца из укрытия.

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