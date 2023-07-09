Кинолог назвал главные ошибки хозяев при уходе за собакой в жару

Собаки не могут ухаживать за собой так же тщательно, как люди, поэтому каждый хозяин должен обеспечить своему питомцу комфортное проживание. Особенно важно делать это в жаркие дни, чтобы животное не перегревалось.

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Многие обливают собак водой, сажают под кондиционер или коротко стригут. Однако все эти действия только навредят животному, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В жару обращайте внимание на поведение собаки: заметили частое дыхание, снижение физической активности или видите, что питомец пытается уйти в тень, лечь на холодную поверхность – значит ему нужно помочь остыть», – объясняет кинолог.

Для этого нужно отвести собаку в тень, дать ей прохладой чистой воды и обеспечить приток свежего воздуха.

Обливать собак водой не стоит, так как шерсть животного мешает испарению. Вода будет оставаться на верхнем слое шерсти, не доходя до кожи. Так создастся парниковый эффект, и собаке будет хуже.

Собак не стоит коротко стричь, так как длинная шерсть защищает их от прямых солнечных лучей. В противном случае животное может получить ожоги или тепловой удар, передают «РИА Новости».

Собака не нуждается и в кондиционере. Лежа под ним легко простудиться и заработать воспаление легких и цистит. Достаточно поместить животное в прохладное помещение.