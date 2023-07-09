Пара секретов по уходу за петунией

Выращивать петунии я научилась не так давно, лет 5-6 назад, сначала были сложности, как и у всех новичков, с посевом и всходами. Потом, вырастив не один десяток кустов от семечка до взрослого растения, я думала, что постигла всю науку в их агротехнике… думала я до этого сезона, пока не попробовала эту сумасшедшего роста петунию!

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Петунии серии Опера — это серия мощнейших петуний японской фирмы Takii. Это ампельные петунии с большой силой роста, объём грунта на одно растение рекомендуется от 30 л. У меня одна петуния растёт в бочке на 60 л.

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Ещё две Оперы 'Распберри Айс' растут в двух строительных тазах на 60 л грунта каждый. Но диаметром эти ёмкости больше, чем бочка, поэтому эти два куста больше расползлись плюшечками и пока только начинают свешивать плети с краёв.

Диаметр куста каждой петунии уже около одного метра!

Расцветка 'Распберии Айс' бесподобна! Насыщенные малиновые жилки на фоне нежно-розовых лепестков. Цветки не выгорают на солнце и не тускнеют в полутени!

Хочется, конечно, сказать, что Опера 'Распберри' — шикарная петуния сама по себе, но для получения такой обильноцветущей петунии уже к середине июня нужно применить пару секретиков. Сейчас поделюсь своими приёмами в выращивании.

Семена петуний в этом сезоне я брала все в интернет-магазинах: кустовые — от «Поиска», ампельные — просто в упаковке-колбочке с указанием производителя семян. Но на рынке сейчас много предложений семян петунии Опера от разных агрофирм, в основном все фирмы продают эту петунию под её настоящим названием (только есть молодые агрофирмы, которые переименовывают известные серии в свои названия, я такие фирмы обхожу стороной).

Сею петунии в середине января в общие плошки, в середине февраля пикирую в стаканчики 200 мл.

Освоив весь небольшой объём грунта стаканов, ампельные петунии начинают активно выпускать боковые побеги, их нужно удалять, оставляя 2-3 междоузлия, в которых начнут формироваться дополнительные побеги. Все обрезанные боковые побеги используем на черенки для получения новых растений!

Долго держать петунии в маленьких стаканчиках нельзя, но и высаживать в постоянную ёмкость их ещё очень-очень рано. Переваливаем саженцы в ёмкости чуть большего объёма. Очень удобно использовать технические горшки, такие продаются любого объёма с шагом в один литр, то есть можно купить 2-х, 3-х, 4-х, 5-литровые и так далее.

Если место дома не позволяет разместить большие горшки, можно пересадить петунии в стаканчики побольше — на 500 мл.

Мы зимой закупили 2-х и 3-литровые технические горшочки. В них я перевалила ампельные петунии в начале марта из стаканов 500 мл. Но, так как мы выращивали много растений не только для себя, но и на продажу, петунии в горшках росли у нас уже в рабочей теплице, на ночь их укрывали или включали обогреватели.

Во временных горшках продолжаем стричь кустики по диаметру горшка, то есть обрезаем те побеги, которые выступают за пределы краёв горшочков. Петунии быстро наращивают пышную зелень со множеством побегов.

Но держать Оперу в 2-литровом горшке можно тоже недолго, корни осваивают объём буквально за две-три недели. Следующие временные ёмкости для наших ампелей были… 10-литровые ведёрки. В них мы перевалили все ампели в середине апреля и уже оставили вёдра на улице между теплицами, где они не мешали. Пришлось следить за погодой и укрывать петунии при ночных понижениях температуры. Но взрослые кусты петунии хорошо переносят временное понижение даже до нуля градусов. Вёдра на 10 л — это последняя временная ёмкость для Оперы.

Петунии серии Опера, как и многие мощные ампели, сначала наращивают зелёную массу, только потом начинают обильно цвести. Но пересадив такой разросшийся взрослый куст в конечную ёмкость 60 литров, в начале июня, уже к середине первого месяца лета, мы любуемся облаком цветов!

Подкормки — тоже очень важный момент в выращивании петунии. Точнее, подкормки важны для поддержания обильного цветения в течение всего лета. При выращивании рассады я почти не кормлю петунию, только замешиваю хороший грунт (рыхлый за счёт торфа и питательный за счет биогумуса). При нескольких перевалках питания кустам хватает из грунта.

А уже при высадке в постоянною ёмкость можно добавить пролонгированного удобрения. Я в этом году «разорилась» на «Осмокот», но добавила чуть меньше рекомендуемой нормы, поэтому ещё балую петуньки разными вкусняшками — любыми минеральными удобрениями с большим содержанием калия. Иногда поливы с минералкой чередую поливами с зольным раствором.

После высадки в постоянное кашпо Оперу не стригла совсем, да она и не просит, расползается аккуратным кругом по поверхности ёмкости и начинает свешивать плети с краёв! Отцветшие цветки тоже не убираю… их даже не видно за вновь и вновь распускающимися!