Перечислены способы удалить пятна с белых носков

«Чтобы вывести пятна с белых носков, замочите их на несколько часов в теплой воде с пищевой содой. Затем постирайте их при обычной температуре, добавив еще 200 миллилитров пищевой соды в обычное моющее средство. Кроме того, вы также можете замочить носки в теплой воде с соком лимона на пару часов», — рассказала Демпси.