$91.69-0.8899.82-0.90

В Мосприроде перечислили народные средства против комаров

Чтобы отпугнуть комаров, можно использовать масло лаванды или эвкалипта. Об этом и других способах рассказали в Мосприроде.

В Мосприроде перечислили народные средства против комаров
© Pxhere

Не хуже, чем магазинные средства от насекомых, действуют лавандовое и эвкалиптовое масло. Их можно нанести на кожу.

Кроме того, можно рассыпать по дому сушеную ромашку или мяту. Таким же образом предлагают использовать дольки чеснока.

Эксперт рассказала, как спасти квартиру от комаров

Ранее "Рамблер" рассказывал, как снять зуд от укуса комара.

1
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости