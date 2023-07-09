В Мосприроде перечислили народные средства против комаров
Чтобы отпугнуть комаров, можно использовать масло лаванды или эвкалипта. Об этом и других способах рассказали в Мосприроде.
Не хуже, чем магазинные средства от насекомых, действуют лавандовое и эвкалиптовое масло. Их можно нанести на кожу.
Кроме того, можно рассыпать по дому сушеную ромашку или мяту. Таким же образом предлагают использовать дольки чеснока.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как снять зуд от укуса комара.
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