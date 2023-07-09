В Мосприроде перечислили народные средства против комаров

Чтобы отпугнуть комаров, можно использовать масло лаванды или эвкалипта. Об этом и других способах рассказали в Мосприроде.

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Не хуже, чем магазинные средства от насекомых, действуют лавандовое и эвкалиптовое масло. Их можно нанести на кожу.

Кроме того, можно рассыпать по дому сушеную ромашку или мяту. Таким же образом предлагают использовать дольки чеснока.