Опасны ли для здоровья пластиковые электрочайники

Почти всегда электрические чайники, сделанные из пластика, стоят дешевле, чем аналогичные модели из нержавеющей стали или стекла. Неужели такие бюджетные варианты просто вредят здоровью?

Ряд научных исследований показал, что при нагревании пластик, из которого сделаны электрочайники, может отдавать воде различные элементы. И эти элементы если не вредят, то точно не приносят пользу организму. Но если чайник изготовлен из качественного пластика, то количество выделяемых при нагреве веществ и их возможный вред остаются на минимальном уровне.

Ответ на вопрос о вреде пластика зависит ещё и от того, какой полимер при изготовлении чайника используется. Существует полипропилен и поликарбонат. Первый считается более бюджетным и менее безопасным. Так, если долгое время нагревать полипропилен при температуре свыше +100°C, то может начать выделяться опасный для здоровья формальдегид.

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Поликарбонат сам по себе более безопасен и термоустойчив. Часто такой пластик используют в упаковках пищевых продуктов. При его нагреве выделяется минимальное количество вредных веществ. Кроме того, такие чайники меньше пахнут и не так сильно изменяют привкус воды.