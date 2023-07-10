Прививки для котят и кошек: правила и даты вакцинации

Прививать домашних животных нужно обязательно для того, чтобы они не заразились инфекционными заболеваниями. Вакцина защищает питомца и хозяина, которому могут передаваться болезни.

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О том, как правильно прививать котят и кошек, а также о том, когда это необходимо делать, — в материале “Рамблера”.

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Первая прививка для котят

Первое время после рождения кошки получают антитела к болезням вместе с молоком матери, поэтому у них вырабатывается естественный иммунитет. К восьмой неделе они утрачивают его, поэтому первые прививки необходимо сделать именно в этот момент.

Котят прививают от заболеваний, которые передаются различными путями. Как правило, в базовый пакет прививок на восьмой неделе входят вакцины от:

Бешенства;

Калицивироза;

Панлекопении;

Панлейкопении;

Лейкоза;

Стригущего лишая;

Хламидиоза;

Ринотрахеита.

Для выбора марки вакцины лучше проконсультироваться с заводчиком или с ветеринарным врачом.

График прививок

Сроки прививок практически для всех основных заболеваний одинаковы. Первую прививку делают в восемь недель, вторую — в 12 недель, а потом выполняют ежегодно. Исключением может быть хламидиоз. Первую вакцину от этого заболевания ставят на 12-й неделе, а повторяют на 16-й. После этого также выполняют ежегодно.

Если вы не знаете, проводились ли котенку прививки, или отошли от графика вакцинации, то перед процедурой проконсультируйтесь с ветеринаром.

Как подготовить кота к прививке

За 7-10 дней до вакцинации нужно начать подготовку к процедуре. Сначала нужно провести дегельминтизацию любым способом: с помощью таблеток или капель. Обработайте домашнее животное от блох и клещей.

Старайтесь исключить контакт кота или котенка с другими особями, исключение — мать, братья и сестры.

В день вакцинации питомец должен быть здоров, у него не должно быть выделений, чесотки, кашля, рвоты и других необычных симптомов. Если что-то произошло, предупредите об этом врача. Он осмотрит животное и примет решение о проведении или перенесении вакцинации. В таком случае врач составит новый график прививок и согласует его с хозяином индивидуально.